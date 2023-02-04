Левый Берег минимально обыграл Чайку в матче-открытии Кубка ПФЛ

В Киеве стартовал Кубок ПФЛ, в котором принимают участия семь команд. В матче открытии встречались "Левый Берег" и "Чайка".

ФК "Левый Берег", объявивший о возобновлении профессиональной команды с новым главным тренером Виталием Перваком, принимал второлиговую "Чайку".

Уже в первом тайме нападающий "Левого Берега" Виталий Войцеховский удачно сыграл на добивании и забил единственный мяч в игре. После перерыва "Чайка" пыталась как минимум сравнять счет, но арбитр матча в итоге зафиксировал минимальную победу хозяев.

Отметим, что завтра состоятся еще два матча первого тура Кубка. "Дружба" сыграет против "Нивы Бузова", а винницкая "Нива" - встретится с любительским коллективом "Окко". Первый тур Кубка ПФЛ пропускает кременчугский "Кремень".