Новый тренер Кремня-2 и разгар Кубка ПФЛ. Чем жили клубы Второй лиги в феврале

Рассказываем все самые интересные новости февраля из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить.

"Рубикон"

По словам президента ФК "ОККО" Александра Олейника, никаких официальных документов с "Рубиконом" клуб не подписывал. Однако, это не означает, что сотрудничества между клубами не будет. В настоящее время ведутся переговоры с руководством киевского клуба. Пока нет информации, продолжит ли выступления киевская команда в весенней части сезона.

"Кремень-2"

Руководство клуба представило нового тренера. Им стал Ярослав Здырко. 35-летний специалист подписал контракт сроком на один год. Здырко – воспитанник кременчугского футбола. Он уже одиннадцать лет работает в структуре "Кремня", тренируя детские и юношеские команды клубной академии.

Команда уже успела сыграть ряд спаррингов, в которых одержала две победы. Отмечаем минимальную победу над "Звездой" - 1:0. Отметим, что в расположение команды вернулся вратарь Станислав Оксененко, который находился на просмотре в криворожском "Кривбассе".

"Металлург-2"

Подопечные Вячеслава Тропина успешно сыграли в Кубке Пожечевского. Запорожцы остановились в шаге от победы в турнире. В полуфинале "Металлург-2" без проблем обыграл "Дружбу" – 3:1. Голами в составе запорожского клуба отличились Никита Куралех, Руслан Товстоног и Злат Златьев. В финале представитель Второй лиги встречался со "Стандартом". Основное время завершилось вничью – 2:2. Забивали Хусин и Близнюк. Отметим, что запорожцы по ходу матча отыгрались с 0:2. Тем не менее, в серии пенальти все же уступили – 2:4. Трансферных новостей из расположения клуба пока не поступало.

"Васт"

Николаевский коллектив в начале февраля начал второй учебно-тренировочный сбор. Команда успела сыграть два спарринга: поражения от "Кремня" (1:3) и от "Черноморца" (0:4). Также за период сбора тренерский штаб определил игроков, которые попали в финал отбора. Это Ярыш, Шилов, Гайваненко, Близно, Бедрак, Мороз, Банацкий, Таточенко.

Известно, что подписали контракт с командой 21-летний хавбек Радион Лисняк и 19-летний защитник Руслан Березанский.

"Хуст"

Подопечные Владимира Цыткина уже успели сыграть четыре контрольных матча, в которых два выиграли, один проиграли, а еще один сыграли вничью. Наиболее статусный соперник – львовские "Карпаты". Представитель Второй лиги дал достойный бой именитому сопернику – ничья 1:1. Голом отличился Николай Пилип.

С дебютантом Второй лиги подписал контракт опытный голкипер Игорь Левченко, выступавший за запорожский "Металлург".

"Звягель"

Коллектив из Новограда-Волынского вышел из отпуска 19 февраля. Команда начала подготовку в родном городе, а уже 24 февраля отправилась в Ровно, где запланировано три сбора. Дебютант Второй лиги в единственном пока контрольном матче обыграл "Верес" U-19 - 2:0.

Произошли изменения в тренерском штабе клуба. За работу с вратарями будет отвечать Олег Шевченко, игравший за "Полесье" и "Десну". Также в тренерский штаб вошел Назар Козак.

Подписали контракт с клубом 19-летний вратарь Назар Мигаль, 20-летний защитник Тарас Завадович, 19-летний хавбек Владимир Гончаров, 19-летний хавбек Вадим Гупаленко, 28-летний хавбек Владислав Павленко, 19-летний нападающий Юрий Бамболя и 18-летний нападающий Максим Майтак. Бамболя будет играть в команде на правах аренды до конца сезона.

"Нива" Винница

Команда продолжает подготовку к весенней части сезона. Винницкий коллектив чередует тренировки со спаррингами. Подопечные Остапенко уже успели сыграть восемь контрольных матчей, из которых четыре выиграли. В зимнем Кубке ПФЛ "Нива" две игры выиграла, но уступила "Дружбе" - 0:3. Пополнили ряды команды 22-летний полузащитник Александр Килик, 25-летний защитник Владимир Грачев и 20-летний защитник Евтихов.

"Чайка"

Подопечные Сергея Сизихина нестабильно выступают в зимнем Кубке ПФЛ. "Чайка" запомнилась феерической победой над "Кремнем" (8:0) и "ОККО" (2:0), но уступила "Левому берегу" (0:1) и винницкой "Ниве" (0:2). Известно, что уже покинул коллектив Михаил Цебро, выступавший за команду в течение трех лет.

"Реал Фарма"

Состав команды сохранился почти полностью. Новичков пока нет, но известно, что к команде присоединятся несколько свободных агентов, но просматривать их планируют в марте. Сейчас одесситы двумя составами играют в зимнем первенстве Одесской области. В Высшей лиге "Реал Фарма" вышла в полуфинал, где будет играть с "Атлетиком", который тренирует Александр Голоколосов. В Первой лиге команда лидирует, но там осталось сыграть еще много матчей.

"Нива" Бузова

Лидер Второй лиги продолжает подготовку к весенней части сезона. В зимнем Кубке ПФЛ бузовской коллектив два матча выиграл, но минимально уступил "Левому берегу". Сейчас команда занимает третье место в этом турнире. Наиболее статусный спарринг "Нива" сыграла в конце февраля, когда имела возможность противостоять "Заре". Матч завершился разгромной победой представителя УПЛ (3:0).