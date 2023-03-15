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Левый берег досрочно выиграл Зимний Кубок ПФЛ

Вторая лига
(2 голосов)

Столичный клуб выграл все матчи

Левый берег досрочно выиграл Зимний Кубок ПФЛ

Фото: ФК Лівий Берег

Новина українською

ФК "Левый берег" досрочно выиграл Открытый Зимний Кубок ПФЛ.

В шестом туре столичный клуб одержал разгромную победу над харьковским "ОККО" со счетом 4:0. Команда Виталия Первака сыграла все свои 6 матчей - 7-й тур коллектив пропустит через нечетное количество команд. Прим этом "Левый берег" записал в своей актив 12 голов, не пропустив ни одного раза.

Второе место себе обеспечила "Нива" Бузовая. В эти выходные пройдет заключительный тур, в котором определится бронзовый призер соревнований. На медали претендуют "Нива" Винница, "Дружба" и "Чайка".

Левый берег досрочно выиграл Зимний Кубок ПФЛ - изображение 1

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В статье: Левый берег (Киев) ОККО (Харьков)
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Источник:
ПФЛ

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