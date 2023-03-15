Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Левый берег досрочно выиграл Зимний Кубок ПФЛ
Столичный клуб выграл все матчи
Фото: ФК Лівий Берег
ФК "Левый берег" досрочно выиграл Открытый Зимний Кубок ПФЛ.
В шестом туре столичный клуб одержал разгромную победу над харьковским "ОККО" со счетом 4:0. Команда Виталия Первака сыграла все свои 6 матчей - 7-й тур коллектив пропустит через нечетное количество команд. Прим этом "Левый берег" записал в своей актив 12 голов, не пропустив ни одного раза.
Второе место себе обеспечила "Нива" Бузовая. В эти выходные пройдет заключительный тур, в котором определится бронзовый призер соревнований. На медали претендуют "Нива" Винница, "Дружба" и "Чайка".
Популярное сейчас
- ВСУ отбивают атаки россиян уже на западной окраине Бахмута
- Пента-трик Холанда, новый формат ЧМ, Марокко заменит Украину. Главные новости за 14 марта
- Лига Чемпионов. Порту - Интер 0:0. По пути Милана
- Нива Бузова обыгрывает Чайку в зимнем Кубке ПФЛ. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Гусев женился в третий раз. Избранницей стала дочь скандального депутата от ОПЗЖ. ФОТО
- Салах уничтожил аргентинского защитника МЮ на поле и превратил его в мем. ФОТО