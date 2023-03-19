Реал Фарма: 30 матчей в период антракта

Все меньше остается времени до старта весенней части сезона-2022/23 во второй лиге. Подопечные Андрея Пархоменко, возглавившего команду в конце ноября прошлого года, уже успели сыграть столько матчей, которых могло бы хватить на несколько зимних антрактов. Большинство из них - в традиционном зимнем первенстве, где "Реал Фарма" дошел до финала (в этой игре "фармацевты" уступили землякам из "Титана").

О выступлении в турнире и рабочих буднях второлигового коллектива из Одессы корреспонденту UA-Футбол рассказал его главный тренер.

– Проигрыш в финале зимнего первенства стал стечением обстоятельств, – начинает Андрей Пархоменко. – Мы играли довольно неплохо, в определенной степени моделируя игру до стартовой встречи весеннего отрезка чемпионата с "Нивой" (Бузовая). Если же говорить о работе нашей команды в период антракта, то я доволен тем, как относятся к своим обязанностям ребята. Они выполняют требования тренерского штаба, поэтому все идет в свою очередь.

– Как проходила подготовка ко второй части сезона?

- Проводим ее в домашних условиях – благо, погода этому благоприятствует. Подготовка была в основном за счет игровой практики. Понятное дело, что помимо матчей, которых в высшей и первой лигах зимнего первенства было как минимум два в неделю, мы также и тренировались. Соперничество с боеспособными любительскими коллективами, в составе которых были даже выступающие в профессиональном футболе игроки, было для нас весьма полезным. За период проведения зимнего первенства четырежды сыграли с командой Нацгвардии, не раз пересекались и с "Титаном". Помимо игр турнира, проводили также товарищеские матчи. Их было три – все с "Черноморцем". Если же брать в целом, то за зимние месяцы и часть марта сыграли 30 поединков – 27 в зимнем первенстве и 3 упомянутых спарринга с "моряками". Учитывая ситуацию в стране считаю, что подготовка к весенней части сезона прошла нормально. Ребятам даже премиальные выплачивались.

Говоря о выступлении "Реала Фармы" в зимнем первенстве, то впервые с 2017 года команда вышла в финал – и это для нас позитивный момент. Но суть не в этом, а в том, как строили игру – мы ведь профессиональная команда! Я доволен качеством игры, особенно если учитывать, что в команде было много травмированных. Некоторые из них, кстати, до сих пор еще полностью не восстановились. По этой причине львиную долю матчей сыграли 14-15 футболистов. Играли в основном на синтетике, к тому же, бывало, что за восемь дней проводили по 5 поединков. Но как бы там ни было, нам грех жаловаться. Во-первых, была финансовая поддержка со стороны президента клуба Николая Лиховидова, а во-вторых, по качеству игры, победам и голам четко виден нынешний потенциал команды.

За время, оставшееся до старта весеннего отрезка сезона, перейдем на натуральное поле – и думаю, что будет получше. Ведь одно дело тренироваться на синтетике 40x60, а совсем другое – на травяном газоне.

– Играющий президент "Реала Фармы", которому в разгар зимы исполнилось 57 лет, продолжает выступления на футбольном поле?

– Да. Он держит себя в надлежащей форме, и играл в поединках зимнего первенства, где забил 9 мячей в матчах обеих лиг. Николай Иванович прибавляет в качестве игрока и участвует в тренировочном процессе.

- Появились ли в команде новички?

Президент клуба пригласил моего сына Константина – это была его инициатива. Он футболист, имеющий определенный уровень, выглядит в игре неплохо. В сфере наших интересов вратарь Богдан Лободров, известный по выступлениям в "Балканах" и "Николаеве", и защитник Ярослав Кербаль, игравший в "Николаеве2". Кроме них, пригласили в команду группу молодых игроков 2005-2007 годов рождения. Комплектование проводили точечно, и я, как главный тренер, в целом доволен проделанной работой.