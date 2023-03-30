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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Стало известно, когда стартует весенняя часть Второй лиги

Вторая лига
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Вторая лига возвращается

Стало известно, когда стартует весенняя часть Второй лиги

Getty Images

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Весення часть чемпионата Украины среди команд Второй лиги возобновится 7 апреля, сообщает официальный сайт ПФЛ. Открывать 11-й тур будет матч между "Металлургом-2" и "Хустом".

Расписание 11-го тура среди команд Второй лиги

7 апреля (пятница)

  • МФК "Металлург-2" - ФК "Хуст" 13:00

8 апреля (суббота)

  • "Реал Фарма" - "Нива" (Бузова) 13:00
  • "Звягель - "Васт" 14:00
  • "Нива" (Винница) - "Чайка" 14:00

Ранее стала известна дата возобновления сезона в Первой лиге.

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В статье: Вторая лига ПФЛ
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Источник:
ПФЛ

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