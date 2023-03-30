Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стало известно, когда стартует весенняя часть Второй лиги
Вторая лига возвращается
Getty Images
Весення часть чемпионата Украины среди команд Второй лиги возобновится 7 апреля, сообщает официальный сайт ПФЛ. Открывать 11-й тур будет матч между "Металлургом-2" и "Хустом".
Расписание 11-го тура среди команд Второй лиги
7 апреля (пятница)
- МФК "Металлург-2" - ФК "Хуст" 13:00
8 апреля (суббота)
- "Реал Фарма" - "Нива" (Бузова) 13:00
- "Звягель - "Васт" 14:00
- "Нива" (Винница) - "Чайка" 14:00
Ранее стала известна дата возобновления сезона в Первой лиге.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ПФЛ
Популярное сейчас
- 1984-й. Как Лобановский едва не ушел из Динамо после провала в чемпионате
- В Минобороны Британии назвали количество убитых и раненых солдат РФ за время войны
- Алексею Михайличенко - 60 лет: что вы знаете о легендарном игроке Динамо? Квиз
- Кремень-2 переиграл представителя Первой лиги. Таблица спаррингов клубов Второй лиги
- Директ завален пошлостями. Красотка, которая ненавидит статус "самой сексуальной футболистки". ФОТО
- Потерял сокровище по глупости. Супермодель, которая бросила Дани Алвеша из-за измены. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн