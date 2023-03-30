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Рубикон может сняться с чемпионата Второй лиги
У клуба большие проблемы с финансированием
rubiconfc.com
Киевский "
Как сообщает Sport Arena, причина банальна – отсутствия финансирования.
Клуб искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. На данный момент клуб потерял последние возможности финансирования.
Таким образом, у "Рубикона" осталось всего неделя до старта весенней части сезона во Второй лиге, чтобы исправить ситуацию и найти инвестиции.
Команда завершила первую половину текущего сезона на последнем месте Второй лиги. Киевляне набрали четыре очка в 10 матчах.
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