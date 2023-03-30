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Рубикон может сняться с чемпионата Второй лиги

Вторая лига
(1 голосов)

У клуба большие проблемы с финансированием

Рубикон может сняться с чемпионата Второй лиги

rubiconfc.com

Новина українською

Киевский "Рубикон" перед началом весенней части сезона может сняться с чемпионата Второй лиги.

Как сообщает Sport Arena, причина банальна – отсутствия финансирования.

Клуб искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. На данный момент клуб потерял последние возможности финансирования.

Таким образом, у "Рубикона" осталось всего неделя до старта весенней части сезона во Второй лиге, чтобы исправить ситуацию и найти инвестиции.

Команда завершила первую половину текущего сезона на последнем месте Второй лиги. Киевляне набрали четыре очка в 10 матчах.

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В статье: Рубикон (Киев)
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Источник:
Sport Arena

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