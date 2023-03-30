Рубикон может сняться с чемпионата Второй лиги

Киевский " Рубикон " перед началом весенней части сезона может сняться с чемпионата Второй лиги.

Как сообщает Sport Arena, причина банальна – отсутствия финансирования.

Клуб искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, ни один из них не был серьезным. На данный момент клуб потерял последние возможности финансирования.

Таким образом, у "Рубикона" осталось всего неделя до старта весенней части сезона во Второй лиге, чтобы исправить ситуацию и найти инвестиции.

Команда завершила первую половину текущего сезона на последнем месте Второй лиги. Киевляне набрали четыре очка в 10 матчах.