Рубикон может сняться с чемпионата, первые выездные сборы Звягеля. Чем жили клубы Второй лиги в марте

Рассказываем все самые интересные новости марта из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить. Отметим, что уже седьмого апреля начинается весенняя часть сезона.

"Рубикон"

Киевский клуб может сняться с весенней части Второй лиги. "Рубикон" искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, но ни один из них не был серьезным. В результате клуб потерял последние возможности финансирования. Чтобы исправить ситуацию, у руководства клуба есть только неделя. За это время "Рубикон" снова попытается найти инвестиции.

"Кремень-2"



Кременчугский коллектив продолжал подготовку к весенней части сезона в родном городе. Молодые ребята могли проверить свои силы в Зимнем Кубке ПФЛ. В этом турнире тренерский штаб основной упор делал не на результате, а на наигрывании игровых связей. Также подопечные Здырко в контрольном матче минимально обыграли представителя Первой лиги "Горняк-Спорт" - 2:1. Забивали Заиченко и Курьяков.

Что касается трансферов, то ряды команды пополнили: защитник Заиченко (юношеская команда), хавбек Баринов (ДЮФК "Ворскла"), хавбек Ярошенко (из Литвы) и нападающий Барандин.

"Васт"



Николаевский коллектив в течение марта провел очередной учебно-тренировочный сбор накануне первой официальной игры. Среди контрольных матчей стоит отметить противостояние с "Левым берегом", который в это межсезонье выиграл Зимний Кубок ПФЛ. Матч завершился победой киевлян – 3:2. За николаевцев дублем отличился Витенко.

"Металлург-2"

Подопечные Вячеслава Тропина в марте провели два контрольных матча: победа над "Тополем" - 4:0 и поражение "Горняку-Спорт" - 1:2. Молодые запорожцы имели возможность заниматься на сборах вместе с основной командой. По словам тренера "Металлурга" Владимира Микитина, конкуренция в команде высока и все зависит от самих игроков.

С ДЮСШ "Металлург" подписали контракты с командой: Омельяненко, Ивасюк, Куракин, Клопыжников, Нестеренко, Юдин. Также пополнил ряды коллектива Самусев из ОСДЮСШОР-ФК "Запорожье ААФУ".

"Хуст"



Подопечные Владимира Цыткина в марте принимали участие в благотворительном турнире в честь воинов ВСУ. Представитель Второй лиги переиграли "Тячев" (4:2), "Марамуреш" (3:0), а также уступили "Севлюшу" (1:5) и сыграли вничью с "Минаем" (2:2). Также стоит отметить победу над львовскими "Карпатами" (1:0).

"Звягель"

Коллектив из Новоград-Волынского впервые в истории клуба смог провести выездные сборы. Дебютант Второй лиги проводил подготовку в Ровно. Среди контрольных матчей стоит отметить победы подопечных Скидана над "Диназом" (2:1) и "Динамо U-19) (1:0). Также "Звягель" имел возможность провести десятидневный сбор в Житомире, где занимались на полях СДЮШОР "Полесье".

Настоящим испытанием для "Звягеля" стало противостояние с "Полесьем". Лидер Первой лиги не оставил шансов своему сопернику – 4:0.



Подписал контракт с командой перспективный хавбек Антоний Эмере, который в первой части сезона играл за "Горняк-Спорт". Первым соперником "Звягеля" в весенней части соревнований станет николаевский "Васт".

"Нива" Винница

Большую часть подготовительного периода перед возобновлением чемпионата футболисты тренировались на поле с искусственным покрытием педколледжа. В конце марта команда перешла на травяное покрытие. Среди контрольных матчей стоит отметить победу над представителем УПЛ "Львовом" – 2:1. Забивали Загорулько и Кольцов. В Зимнем Кубке ПФЛ винницкий коллектив занял четвертое место (две победы, одна ничья и три поражения). "Нива" арендовала голкипера "Металлиста 1925" Максима Коваленко.

"Чайка"

Подопечные Сергея Сизихина проводили сборы в Киевской области. Команда принимала участие в Зимнем Кубке ПФЛ и заняла пятое место. Результаты вызывают беспокойство у болельщиков: две победы и четыре поражения. Лидерами "Чайки" на этих соревнованиях были Дубилей и Литовченко, забившие по два мяча.

Также среди контрольных матчей стоит отметить противостояние с "Металлистом 1925" – 0:1. Клуб подписал контракты с Кулакевичем ("Партизан Кодра"), Смитюхом ("Дружба") и Долгопятовым ("Бавария" Святопетровское).

"Реал Фарма"

Подопечные Пархоменко во время подготовки к весенней части сезона принимали участие в традиционном зимнем первенстве Одесской области. Представители Второй лиги в финале уступили "Титану". Одесситы успели сыграть 30 матчей (27 из них в зимнем первенстве). Команда вышла в финал впервые с 2017 года. Львиную часть матчей сыграли 14-15 футболистов. За оставшееся до старта весеннего отрезка сезона время команда перейдет на натуральное поле. Отметим, что в зимнем первенстве девять голов забил 57-летний президент клуба Николай Лиховидов.

Также Андрей Пархоменко рассказал о новичках клуба. - "Президент клуба пригласил моего сына Константина - это была его инициатива. Он футболист, имеющий определенный уровень, в игре выглядит неплохо. В сфере наших интересов вратарь Богдан Лободров, известный по выступлениям в "Балканах" и "Николаеве", и защитник Ярослав Кербаль, который играл в "Николае-2", кроме них, пригласили в команду группу молодых игроков 2005-2007 годов рождения.

"Нива" Бузова

Лидер Второй лиги в Зимнем Кубке ПФЛ занял второе место (четыре победы, одно поражение и одна ничья). Стоит отметить игру подопечных Карпенко в атаке – тринадцать голов. Также среди контрольных матчей стоит отметить победу над представителем Первой лиги "Черниговом" – 2:0. В противостоянии с "Оболонью" коллектив из Бузовой не смог дать достойный бой сопернику – 1:3.

Что касается трансферов, то пополнили ряды команды Мельниченко Дмитрий, Захарчук Роман, Кошман Игорь, Евпак Максим, а также Алексей Малаки. Кошман подавал серьезные надежды в УПЛ, но проявить себя так и не смог. Игорь выступал за "Таврию", донецкий "Металлург", "Металлист".