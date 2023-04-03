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Рубикон может сняться с чемпионата, первые выездные сборы Звягеля. Чем жили клубы Второй лиги в марте
Рассказываем, как клубы Второй лиги провели первый месяц весны
Фото: ПФК Звягель
Рассказываем все самые интересные новости марта из расположения клубов Второй лиги, которые вы могли пропустить. Отметим, что уже седьмого апреля начинается весенняя часть сезона.
"Рубикон"
Киевский клуб может сняться с весенней части Второй лиги. "Рубикон" искал разные варианты развития и потенциальных инвесторов, но ни один из них не был серьезным. В результате клуб потерял последние возможности финансирования. Чтобы исправить ситуацию, у руководства клуба есть только неделя. За это время "Рубикон" снова попытается найти инвестиции.
"Кремень-2"
Кременчугский коллектив продолжал подготовку к весенней части сезона в родном городе. Молодые ребята могли проверить свои силы в Зимнем Кубке ПФЛ. В этом турнире тренерский штаб основной упор делал не на результате, а на наигрывании игровых связей. Также подопечные Здырко в контрольном матче минимально обыграли представителя Первой лиги "Горняк-Спорт" - 2:1. Забивали Заиченко и Курьяков.
Что касается трансферов, то ряды команды пополнили: защитник Заиченко (юношеская команда), хавбек Баринов (ДЮФК "Ворскла"), хавбек Ярошенко (из Литвы) и нападающий Барандин.
"Васт"
Николаевский коллектив в течение марта провел очередной учебно-тренировочный сбор накануне первой официальной игры. Среди контрольных матчей стоит отметить противостояние с "Левым берегом", который в это межсезонье выиграл Зимний Кубок ПФЛ. Матч завершился победой киевлян – 3:2. За николаевцев дублем отличился Витенко.
"Металлург-2"
Подопечные Вячеслава Тропина в марте провели два контрольных матча: победа над "Тополем" - 4:0 и поражение "Горняку-Спорт" - 1:2. Молодые запорожцы имели возможность заниматься на сборах вместе с основной командой. По словам тренера "Металлурга" Владимира Микитина, конкуренция в команде высока и все зависит от самих игроков.
С ДЮСШ "Металлург" подписали контракты с командой: Омельяненко, Ивасюк, Куракин, Клопыжников, Нестеренко, Юдин. Также пополнил ряды коллектива Самусев из ОСДЮСШОР-ФК "Запорожье ААФУ".
"Хуст"
Подопечные Владимира Цыткина в марте принимали участие в благотворительном турнире в честь воинов ВСУ. Представитель Второй лиги переиграли "Тячев" (4:2), "Марамуреш" (3:0), а также уступили "Севлюшу" (1:5) и сыграли вничью с "Минаем" (2:2). Также стоит отметить победу над львовскими "Карпатами" (1:0).
"Звягель"
Коллектив из Новоград-Волынского впервые в истории клуба смог провести выездные сборы. Дебютант Второй лиги проводил подготовку в Ровно. Среди контрольных матчей стоит отметить победы подопечных Скидана над "Диназом" (2:1) и "Динамо U-19) (1:0). Также "Звягель" имел возможность провести десятидневный сбор в Житомире, где занимались на полях СДЮШОР "Полесье".
Настоящим испытанием для "Звягеля" стало противостояние с "Полесьем". Лидер Первой лиги не оставил шансов своему сопернику – 4:0.
Подписал контракт с командой перспективный хавбек Антоний Эмере, который в первой части сезона играл за "Горняк-Спорт". Первым соперником "Звягеля" в весенней части соревнований станет николаевский "Васт".
"Нива" Винница
Большую часть подготовительного периода перед возобновлением чемпионата футболисты тренировались на поле с искусственным покрытием педколледжа. В конце марта команда перешла на травяное покрытие. Среди контрольных матчей стоит отметить победу над представителем УПЛ "Львовом" – 2:1. Забивали Загорулько и Кольцов. В Зимнем Кубке ПФЛ винницкий коллектив занял четвертое место (две победы, одна ничья и три поражения). "Нива" арендовала голкипера "Металлиста 1925" Максима Коваленко.
"Чайка"
Подопечные Сергея Сизихина проводили сборы в Киевской области. Команда принимала участие в Зимнем Кубке ПФЛ и заняла пятое место. Результаты вызывают беспокойство у болельщиков: две победы и четыре поражения. Лидерами "Чайки" на этих соревнованиях были Дубилей и Литовченко, забившие по два мяча.
Также среди контрольных матчей стоит отметить противостояние с "Металлистом 1925" – 0:1. Клуб подписал контракты с Кулакевичем ("Партизан Кодра"), Смитюхом ("Дружба") и Долгопятовым ("Бавария" Святопетровское).
"Реал Фарма"
Подопечные Пархоменко во время подготовки к весенней части сезона принимали участие в традиционном зимнем первенстве Одесской области. Представители Второй лиги в финале уступили "Титану". Одесситы успели сыграть 30 матчей (27 из них в зимнем первенстве). Команда вышла в финал впервые с 2017 года. Львиную часть матчей сыграли 14-15 футболистов. За оставшееся до старта весеннего отрезка сезона время команда перейдет на натуральное поле. Отметим, что в зимнем первенстве девять голов забил 57-летний президент клуба Николай Лиховидов.
Также Андрей Пархоменко рассказал о новичках клуба. - "Президент клуба пригласил моего сына Константина - это была его инициатива. Он футболист, имеющий определенный уровень, в игре выглядит неплохо. В сфере наших интересов вратарь Богдан Лободров, известный по выступлениям в "Балканах" и "Николаеве", и защитник Ярослав Кербаль, который играл в "Николае-2", кроме них, пригласили в команду группу молодых игроков 2005-2007 годов рождения.
"Нива" Бузова
Лидер Второй лиги в Зимнем Кубке ПФЛ занял второе место (четыре победы, одно поражение и одна ничья). Стоит отметить игру подопечных Карпенко в атаке – тринадцать голов. Также среди контрольных матчей стоит отметить победу над представителем Первой лиги "Черниговом" – 2:0. В противостоянии с "Оболонью" коллектив из Бузовой не смог дать достойный бой сопернику – 1:3.
Что касается трансферов, то пополнили ряды команды Мельниченко Дмитрий, Захарчук Роман, Кошман Игорь, Евпак Максим, а также Алексей Малаки. Кошман подавал серьезные надежды в УПЛ, но проявить себя так и не смог. Игорь выступал за "Таврию", донецкий "Металлург", "Металлист".
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