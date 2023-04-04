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Чайка подписала хавбека Тищенко. Он играл в оккупированном Крыму и постил оттуда фото с геолокацией Россия
После публикаций в СМИ, и клуб и игрок быстренько почистили соцсети
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Второлиговская "
Сообщалось, что игрок будет выступать под 14-м номером. Детали контракта не раскрывались.
Тищенко – воспитанник николаевской ДЮСШ и клуба "Торпедо". В феврале 2014 подписал контракт с симферопольской "Таврией", но покинул команду уже летом.
Летом 2017 года хавбек выехал в оккупированный Крым, где стал игроком восстановленной оккупантами "Крымтеплицы".
Интересно, что в инстаграме Тищенко журналисты быстро нашли фото с геолокацией "Россия, Крым, Симферополь" за 2017 год, однако несколько минут назад он их удалил, как и все остальные из Крыма.
"Чайка" со временем тоже удалила пост в Инстаграме о подписании Тищенко.
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