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Чайка подписала хавбека Тищенко. Он играл в оккупированном Крыму и постил оттуда фото с геолокацией Россия

Вторая лига
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После публикаций в СМИ, и клуб и игрок быстренько почистили соцсети

Чайка подписала хавбека Тищенко. Он играл в оккупированном Крыму и постил оттуда фото с геолокацией Россия

скриншот

Новина українською

Второлиговская "Чайка" из Петропавловской Борщаговки в Инстаграме объявила о трансфере центрального полузащитника "Васта" Алексея Тищенко.

Сообщалось, что игрок будет выступать под 14-м номером. Детали контракта не раскрывались.

Тищенко – воспитанник николаевской ДЮСШ и клуба "Торпедо". В феврале 2014 подписал контракт с симферопольской "Таврией", но покинул команду уже летом.

Летом 2017 года хавбек выехал в оккупированный Крым, где стал игроком восстановленной оккупантами "Крымтеплицы".

Интересно, что в инстаграме Тищенко журналисты быстро нашли фото с геолокацией "Россия, Крым, Симферополь" за 2017 год, однако несколько минут назад он их удалил, как и все остальные из Крыма.

"Чайка" со временем тоже удалила пост в Инстаграме о подписании Тищенко.

Чайка подписала хавбека Тищенко. Он играл в оккупированном Крыму и постил оттуда фото с геолокацией Россия - изображение 1Чайка подписала хавбека Тищенко. Он играл в оккупированном Крыму и постил оттуда фото с геолокацией Россия - изображение 2
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В статье: Чайка (Петропавловская Борщаговка)
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Источник:
Трибуна

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