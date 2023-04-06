Второлиговская Нива подписала бразильского легионера

Винницкая "Нива" , которая выступает во Второй лиге, подписала бразильского новичка.

Игроком команды стал 19-летний бразильский защитник Гильерме Насименто.

Ранее иностранец играл в Литве. До полномасштабного вторжения России в Украину Насименто был на просмотре в "Колосе", однако затем вернулся в Бразилию.

Напомним, что первую часть сезона во Второй лиге винницкая "Нива" завершила на четвертом месте в турнирной таблице.