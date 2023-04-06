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Второлиговская Нива подписала бразильского легионера

Вторая лига
(1 голосов)

Гильерме Насименто все-таки вернулся в Украину

Второлиговская Нива подписала бразильского легионера

niva-v.com.ua

Новина українською

Винницкая "Нива", которая выступает во Второй лиге, подписала бразильского новичка.

Игроком команды стал 19-летний бразильский защитник Гильерме Насименто.

Ранее иностранец играл в Литве. До полномасштабного вторжения России в Украину Насименто был на просмотре в "Колосе", однако затем вернулся в Бразилию.

Напомним, что первую часть сезона во Второй лиге винницкая "Нива" завершила на четвертом месте в турнирной таблице.

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В статье: Нива (Винница)
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Источник:
Нива Вінниця

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Комментарии (1)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.04.2023 в 00:30
Ну все, тепер перша ліга наша..)))
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