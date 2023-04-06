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Второлиговская Нива подписала бразильского легионера
Гильерме Насименто все-таки вернулся в Украину
niva-v.com.ua
Игроком команды стал 19-летний бразильский защитник Гильерме Насименто.
Ранее иностранец играл в Литве. До полномасштабного вторжения России в Украину Насименто был на просмотре в "Колосе", однако затем вернулся в Бразилию.
Напомним, что первую часть сезона во Второй лиге винницкая "Нива" завершила на четвертом месте в турнирной таблице.
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Источник:Нива Вінниця
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
06.04.2023 в 00:30
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