Вторая лига. Центральный матч тура в Одессе, интригующее противостояние в Виннице

В пятницу стартует весенняя часть сезона во Второй лиге. Первыми сыграют "Металлург-2" и "Хуст". По просьбе "Металлурга-2", который будет базироваться на Западной Украине, игру перенесли в Хуст. Надеемся, что этот тур подарит болельщикам ряд интересных противостояний. Напомним, что "Рубикон" снялся с соревнований, поэтому "Кремень-2" этот тур пропускает.

"Металлург-2" - "Хуст"

07.04.2023.13:00. Хуст. "Карпаты"

Прошлый год запорожцы завершили на позитиве. Победа подопечных Тропина над "Нивой" из Бузовой удивила всех. Серия из побед позволила "Металлургу-2" существенно улучшить свое турнирное положение. В период межсезонья состав команды пополнили ряд воспитанников местной футбольной школы, а лидеры коллектива имели возможность заниматься с основной. В составе "Металлурга-2" смогут дебютировать воспитанники футбольной школы Василий Куракин, Константин Омельяненко, Даниил Клопыжников, Никита Юдин, Никита Ивасюк, Иван Нестеренко, а также выступавший в составе ФК "Запорожье" 20-летний Дмитрий Самусев.

"Хуст" опережает запорожцев на два зачетных пункта. Подопечные Владимира Цыткина в межсезонье удивили победой над "Карпатами". Такой результат свидетельствует о серьезных амбициях команды. Пополнили ряды коллектива два экс-игрока "Металлурга" Владислав Борисенко и Игорь Левченко. Для них футболистов противостояние будет принципиальным. Смогут ли подопечные Тропина взять реванш за поражение в первом круге? До игры фаворитами считаются гости, но легко им точно не будет.

"Реал Фарма" - "Нива" Бузова

08.04.2023. 13:00. Одесса."Иван"

Центральный матч одиннадцатого тура пройдет в Одессе, где вторая команда чемпионата будет принимать лидера. Новый тренер одесситов Андрей Пархоменко остался доволен подготовкой команды. По словам наставника, во время контрольных матчей "Реал Фарма" моделировала игру до стартовой встречи против "Нивы". С особым интересом ожидаем первой официальной игры команды под руководством Пархоменко. Интересно будет понаблюдать за структурой игры "Реал Фарма" в противостоянии с лидером.

Коллектив из Бузовой в период межсезонья имел возможность спарринговать с клубами Первой лиги и УПЛ. Результаты не всегда радовали болельщиков, но неоценимый опыт футболисты получили. Что касается трансферов, то пополнили ряды команды Мельниченко Дмитрий, Захарчук Роман, Кошман Игорь, Евпак Максим. а также Алексей Малаки. В матче первого круга бузивчане без проблем переиграли своего соперника – 2:0.

"Звягель" - "Васт"

08.04.2023. 14:00. Звягель. "Авангард"

Интересное противостояние нас ожидает в Звягеле, где местная команда будет принимать николаевский "Васт". В случае победы николаевцы смогут догнать своего соперника и подняться в топ-6. Подопечные Скидана провели качественную подготовку к весенней части сезона. Команда имела возможность провести сборы в Ровно и Житомире. Нужно выделить победы "Звягеля" над "Диназом" и "Динамо" U-19. Отметим подписание контракта с талантливым хавбеком Антонием Эмером.

Фаворитом противостояния можно считать хозяев, имеющих амбициозные планы на весеннюю часть сезона. Однако, "Васт" без боя точно сдаваться не будет. Николаевский коллектив всегда славится своим характером. Интересно будет понаблюдать за игрой команды под руководством Игоря Ермакова. Контрольный матч против "Левого берега" (2:3) продемонстрировал, что николаевцы сейчас пытаются больше внимания уделять атаке.

"Нива" Винница - "Чайка"

08.04.2023. 14.00. Винница. "Центральный городской стадион"

В Виннице встретятся третья и четвертая команды, которые имеют одинаковое количество зачетных пунктов. Определить фаворита этого противостояния достаточно сложно, ведь эти коллективы с амбициями. "Нива" и "Чайка" стремятся повыситься в классе, поэтому очное противостояние – хороший шанс заявить о себе.

Винницкий коллектив плодотворно поработал во время межсезонья. Среди контрольных матчей, безусловно, стоит отметить победу над "Львовом" (2:1). Что касается "Чайки", то результаты команды под руководством Сергея Сизихина не впечатляют – пятое место в Зимнем Кубке ПФЛ. Сможет ли коллектив из Киевской области удачно начать весеннюю часть сезона? В первом круге нынешние гости разгромили своего соперника, но по состоянию на данный момент "Нива" имеет все шансы взять реванш. Из-за перебора желтых карт эту игру пропустит защитник гостей Дмитрий Шакун, который до этого провел все десять матчей без замен.