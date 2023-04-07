Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Металург-2 - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция
По просьбе запорожцев игра перенесена в Хуст
Фото: ФК Металург
Весеннюю часть сезона в ПФЛ будет открывать встречу соседей в таблице. Подопечные Вячеслава Тропина на мажорной ноте завершили 2022 год: десять очков в последних четырех матчах. "Хуст" в межсезонье сыграл ряд спаррингов, продемонстрировавших амбиции команды. Стоит отметить ничью с "Минаем" и победу над "Карпатами". Смогут ли запорожцы реабилитироваться за поражение в первом круге (0:4)?
Игра между "Металлургом-2" и "Хустом" начнется в 13:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Назначение Лэмпарда как первое логичное решение новых владельцев Челси
- Экс-футболист Челси завершил карьеру в 26 лет
- Хави сам создал себе проблемы в Эль-Класико. Лэмпард поможет не только Маунту, но и Мудрику
- Рубикон может сняться с чемпионата, первые выездные сборы Звягеля. Чем жили клубы Второй лиги в марте
- Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
- Закаты на Мальдивах. Жена Реброва похвасталась ярким видео в купальнике. ВИДЕО
Новости по теме
- 17:30 Украинские Вторая лига. Центральный матч тура в Одессе, интригующее противостояние в Виннице
- 10:30 Украинские Рубикон может сняться с чемпионата, первые выездные сборы Звягеля. Чем жили клубы Второй лиги в марте
- 10:57 Украинские Звягель подписал хавбека Горняка-Спорт. Все зимние трансферы Второй лиги
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
4500 грн
2Играть
1500 грн