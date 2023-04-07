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Металург-2 - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
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По просьбе запорожцев игра перенесена в Хуст

Металург-2 - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

Весеннюю часть сезона в ПФЛ будет открывать встречу соседей в таблице. Подопечные Вячеслава Тропина на мажорной ноте завершили 2022 год: десять очков в последних четырех матчах. "Хуст" в межсезонье сыграл ряд спаррингов, продемонстрировавших амбиции команды. Стоит отметить ничью с "Минаем" и победу над "Карпатами". Смогут ли запорожцы реабилитироваться за поражение в первом круге (0:4)?

Игра между "Металлургом-2" и "Хустом" начнется в 13:00.

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В статье: ФК Хуст Металлург-2 (Запорожье) смотреть футбол онлайн
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