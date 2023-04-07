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Сегодня стартует весенняя часть сезона во Второй лиге

Вторая лига
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Вторая лига возвращается

Сегодня стартует весенняя часть сезона во Второй лиге

Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня матчем между "Металлургом-2" и "Хустом" открывается весенняя часть сезона во Второй лиге. Напомним, что сейчас лидирует "Нива" Бузовая.

Согласно формату соревнований, первое место повышается в классе напрямую, второе место сыграет стыковой матч с предпоследним местом Первой лиги. Уже в эти выходные болельщиков ожидает интригующее противостояние, в котором встретятся "Реал Фарма" и бузовская "Нива". Весенняя часть сезона завершится в конце мая.

Снялся с розыгрыша чемпионата аутсайдер "Рубикон", не нашедший финансирования на эту часть сезона. Следите за Второй лигой на нашем сайте.

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В статье: Вторая лига
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