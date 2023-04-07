Вторая лига. Хуст переигрывает Металлург-2 в стартовом матче весенней части сезона

В стартовом матче одиннадцатого тура Второй лиги встречались соседи по турнирной таблице. "Хуст" опережал запорожцев всего на два зачетных пункта. По просьбе "Металлурга-2", который будет базироваться на Западной Украине, игру перенесли в Хуст.

Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов. Однако, на 36-й минуте на помощь подопечным Цыткина пришел стандарт. С мощным ударом хавбека Богдана Павлича не смог справиться голкипер запорожцев – 0:1.

Подопечные Тропина не только не смогли отыграться, но и пропустили. Одинадятиметровый реализовал Петр Луцив – 0:2. В компенсированное время Георгий Ковальский реализовал пенальти и установил окончательный результат в матче – 1:2.

Таким образом, "Хуст" на расстояние одного зачетного пункта наблизился к винницкой "Ниве", которая свой матч сыграет завтра.

Vbet UA Вторая лига. 11-й тур

"Металлург-2" - "Хуст" 1:2

Голы: Ковальский (90+3, пен) - Павлич (36), П.Луцив (79, пен)

"Металлург-2" (стартовый состав): Николаенко – Лапко, Даглас, Коваленко, Самусев, Кузьмович, Хусин, Златьев, Куралех, Товстоног, Близнец

"Хуст" (стартовый состав): Белименко – Иванов, Колчин, Павлич, Мердеев, Вагин, В. Луцив, П. Луцив, Станкович, Приходько, Борисенко