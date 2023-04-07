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Вторая лига. Хуст переигрывает Металлург-2 в стартовом матче весенней части сезона
Уверенная победа номинальных гостей
Getty Images
В стартовом матче одиннадцатого тура Второй лиги встречались соседи по турнирной таблице. "Хуст" опережал запорожцев всего на два зачетных пункта. По просьбе "Металлурга-2", который будет базироваться на Западной Украине, игру перенесли в Хуст.
Казалось, что на перерыв команды уйдут без голов. Однако, на 36-й минуте на помощь подопечным Цыткина пришел стандарт. С мощным ударом хавбека Богдана Павлича не смог справиться голкипер запорожцев – 0:1.
Подопечные Тропина не только не смогли отыграться, но и пропустили. Одинадятиметровый реализовал Петр Луцив – 0:2. В компенсированное время Георгий Ковальский реализовал пенальти и установил окончательный результат в матче – 1:2.
Таким образом, "Хуст" на расстояние одного зачетного пункта наблизился к винницкой "Ниве", которая свой матч сыграет завтра.
Vbet UA Вторая лига. 11-й тур
"Металлург-2" - "Хуст" 1:2
Голы: Ковальский (90+3, пен) - Павлич (36), П.Луцив (79, пен)
"Металлург-2" (стартовый состав): Николаенко – Лапко, Даглас, Коваленко, Самусев, Кузьмович, Хусин, Златьев, Куралех, Товстоног, Близнец
"Хуст" (стартовый состав): Белименко – Иванов, Колчин, Павлич, Мердеев, Вагин, В. Луцив, П. Луцив, Станкович, Приходько, Борисенко
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