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Вторая лига. Нива Бузовя громит Реал Фарму в центральном матче тура, голевая феерия в Виннице
Коллектив из Бузовой не замечает конкурентов
Фото: facebook.com/pfczvyagel
Сегодня одиннадцатый тур Второй лиги завершился тремя матчами. Напомним, что из-за снятия "Рубикона" на этой неделе "Кремень-2" не играл.
Надеялись, что игра лидеров чемпионата "Нивы" и "Реал Фармы" подарит всем болельщикам интригу. Однако коллектив из Бузовой не заметил своего главного преследователя. Матч завершился победой гостей – 4:0. Забивали Сомов, Тименко, Мисюра и Семенец. Таким образом, "Нива" опережает одесситов уже на десять очков.
Украшением тура стала игра в Виннице, где местная "Нива" принимала "Чайку". Игра завершилась вничью – 3:3. Отмечаем гол играющего президента "Нивы" Артура Загорулько. За гостей дублем отличился Алексей Литовченко.
В еще одном матче этого дня "Звягель" без проблем переиграл "Васт" – 2:0. Эта победа позволила "Звягелю" вернуться на пятое место.
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"Реал Фарма" - "Нива" Бузова 4:0
Голы: Сомов (23), Тименко (60), Семенец (66), Мисюра (86)
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"Нива" Винница - "Чайка" 3:3
Голы: Загорулько (11, пен), Борячук (35), Швец (56) – Литовченко (34, пен, 66), Махонин (90)
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"Звягель" - "Васт" 2:0
Голы: Аверьянов (37, пен), Бамболя (62)
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