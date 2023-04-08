Вторая лига. Нива Бузовя громит Реал Фарму в центральном матче тура, голевая феерия в Виннице

Сегодня одиннадцатый тур Второй лиги завершился тремя матчами. Напомним, что из-за снятия "Рубикона" на этой неделе "Кремень-2" не играл.

Надеялись, что игра лидеров чемпионата "Нивы" и "Реал Фармы" подарит всем болельщикам интригу. Однако коллектив из Бузовой не заметил своего главного преследователя. Матч завершился победой гостей – 4:0. Забивали Сомов, Тименко, Мисюра и Семенец. Таким образом, "Нива" опережает одесситов уже на десять очков.

Украшением тура стала игра в Виннице, где местная "Нива" принимала "Чайку". Игра завершилась вничью – 3:3. Отмечаем гол играющего президента "Нивы" Артура Загорулько. За гостей дублем отличился Алексей Литовченко.

В еще одном матче этого дня "Звягель" без проблем переиграл "Васт" – 2:0. Эта победа позволила "Звягелю" вернуться на пятое место.

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"Реал Фарма" - "Нива" Бузова 4:0

Голы: Сомов (23), Тименко (60), Семенец (66), Мисюра (86)

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"Нива" Винница - "Чайка" 3:3

Голы: Загорулько (11, пен), Борячук (35), Швец (56) – Литовченко (34, пен, 66), Махонин (90)

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"Звягель" - "Васт" 2:0

Голы: Аверьянов (37, пен), Бамболя (62)