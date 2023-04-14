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Вторая лига. Звягель благодаря двум голам с пенальти переигрывает Кремень-2
Мощный второй тайм гостей
Фото: ФК Звягель
Двенадцатый тур Второй лиги стартовал игрой между "Кременем-2" и "Звягелем". Для хозяев это была дебютная игра в весенней части сезона, потому что прошлый тур они пропускали.
Первая половина тайма прошла в равной борьбе. Работы у голкиперов не было, но все изменилось на 26-й минуте. Шикарным ударом из-за пределов штрафной отличился Артем Пятибрат – 1:0. Претензий к голкиперу быть не может. Отметим, что "Кремень-2" последний раз забивал еще восьмого октября в ворота "Чайки". Отыграться до перерыва гости не смогли.
Сразу после начала второго тайма Фесенко прямым ударом со штрафного сравнял счет – 1:1. Ошибся 16-летний Оксененко. Через десять минут Аверьянов заработал пенальти, которое сам и реализовал – 1:2. На 65-й минуте еще один пенальти заработали гости. Хотя на повторе показалось, что Пигарев рукой не играл. Второй одиннадцатиметровый также уверенно реализовал Аверьянов – 1:3. В итоге, вторая подряд победа "Звягеля".
VBET UA Вторая лига. 12-й тур
"Кремень-2" - "Звягель" 1:3
Голы: Пятибрат (26) - Фесенко (46), Аверьянов (57, пен, 65, пен)
Удаление: Горобец (70)
"Кремень-2" (СТАРТ): Оксененко – Кальчук, Курьяков, Руднев, Толкач, Киреев, Пятибрат, Горобец, Покась, Ульянко, Стецюк
"Звягель" (СТАРТ): Мигаль – Червинский, Гук, Скидан, Ващенко, Лучка, Павленко, Аверьянов, Лавренюк, Фесенко, Бамболя
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