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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Интригующее противостояние в Одессе

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами продолжится двенадцатый тур во Второй лиге. Центральным в туре будет противостояние между "Реал Фармой" и "Нивой". Одесситы опережают винничан только на одно очко. Винницкая "Нива" имеет пятиматчевую беспроигрышную серию – три победы и две ничьи. Смогут ли подопечные Остапенко впервые в своей истории переиграть "Реал Фарму"?

VBET UA Вторая лига. 12-й тур

"Реал Фарма" - "Нива" Винница

15.04.2023. 12:30. Одесса. "Иван"

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"Чайка" - "Металлург-2"

15.04.2023. 14:30. Софиевская-Борщаговка. НТВ "Колос"

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Металлург-2 (Запорожье)
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