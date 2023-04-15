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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Интригующее противостояние в Одессе
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня двумя матчами продолжится двенадцатый тур во Второй лиге. Центральным в туре будет противостояние между "Реал Фармой" и "Нивой". Одесситы опережают винничан только на одно очко. Винницкая "Нива" имеет пятиматчевую беспроигрышную серию – три победы и две ничьи. Смогут ли подопечные Остапенко впервые в своей истории переиграть "Реал Фарму"?
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"Реал Фарма" - "Нива" Винница
15.04.2023. 12:30. Одесса. "Иван"
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"Чайка" - "Металлург-2"
15.04.2023. 14:30. Софиевская-Борщаговка. НТВ "Колос"
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