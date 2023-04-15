Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня двумя матчами продолжится двенадцатый тур во Второй лиге. Центральным в туре будет противостояние между "Реал Фармой" и "Нивой". Одесситы опережают винничан только на одно очко. Винницкая "Нива" имеет пятиматчевую беспроигрышную серию – три победы и две ничьи. Смогут ли подопечные Остапенко впервые в своей истории переиграть "Реал Фарму"?

VBET UA Вторая лига. 12-й тур

"Реал Фарма" - "Нива" Винница

15.04.2023. 12:30. Одесса. "Иван"

VBET UA Вторая лига. 12-й тур

"Чайка" - "Металлург-2"

15.04.2023. 14:30. Софиевская-Борщаговка. НТВ "Колос"