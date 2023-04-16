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Васт - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Испытания для хозяев

Васт - Нива Бузовая: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Нива Бузова

UA-Футбол
Новина українською

"Васт" будет принимать главного лидера и фаворита сезона – бузовскую "Ниву". В первом круге николаевский коллектив дал достойный бой лидеру (2:3). Однако, учитывая текущую форму команд, подопечные Карпенко должны без особых проблем побеждать.

Игра между "Вастом" и "Нивой" начнется в 14:00.

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В статье: Васт (Николаев) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
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