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Вторая лига. Нива Бузовая минимально обыгрывает Васт
Очередная победа лидера
Фото: ФК Нива Бузова
Двенадцатый тур во Второй лиге завершился игрой в Демидове. "Нива" из Бузовой экзаменовала николаевский "Васт".
Гости были очевидными фаворитами противостояния и должны были без особых проблем побеждать. Однако, не так произошло, как думалось. В первой половине встречи подопечные Ермакова дали достойное сражение сопернику. Возможно, сказалась недооценка. В конце первого тайма подопечные Карпенко все же смогли открыть счет. Отличился Богдан Семенец, для которого это третий гол в сезоне.
После перерыва результат не изменился. В итоге, очередная победа "Нивы". Коллектив из Бузовой опережает своих преследователей уже на одиннадцать очков.
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"Васт" - "Нива" Бузова 0:1
Голы: Семенец (41)
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