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Вторая лига. Нива Бузовая минимально обыгрывает Васт

Вторая лига
(1 голосов)

Очередная победа лидера

Вторая лига. Нива Бузовая минимально обыгрывает Васт

Фото: ФК Нива Бузова

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Двенадцатый тур во Второй лиге завершился игрой в Демидове. "Нива" из Бузовой экзаменовала николаевский "Васт".

Гости были очевидными фаворитами противостояния и должны были без особых проблем побеждать. Однако, не так произошло, как думалось. В первой половине встречи подопечные Ермакова дали достойное сражение сопернику. Возможно, сказалась недооценка. В конце первого тайма подопечные Карпенко все же смогли открыть счет. Отличился Богдан Семенец, для которого это третий гол в сезоне.

После перерыва результат не изменился. В итоге, очередная победа "Нивы". Коллектив из Бузовой опережает своих преследователей уже на одиннадцать очков.

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"Васт" - "Нива" Бузова 0:1

Голы: Семенец (41)

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В статье: Васт (Николаев) Нива (Бузовая)
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