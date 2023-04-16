Вторая лига. Нива Бузовая минимально обыгрывает Васт

Двенадцатый тур во Второй лиге завершился игрой в Демидове. "Нива" из Бузовой экзаменовала николаевский "Васт".

Гости были очевидными фаворитами противостояния и должны были без особых проблем побеждать. Однако, не так произошло, как думалось. В первой половине встречи подопечные Ермакова дали достойное сражение сопернику. Возможно, сказалась недооценка. В конце первого тайма подопечные Карпенко все же смогли открыть счет. Отличился Богдан Семенец, для которого это третий гол в сезоне.

После перерыва результат не изменился. В итоге, очередная победа "Нивы". Коллектив из Бузовой опережает своих преследователей уже на одиннадцать очков.

VBET UA Вторая лига. 12-й тур

"Васт" - "Нива" Бузова 0:1

Голы: Семенец (41)