Вторая лига. Матч тура в Буче, шанс на дебютную победу весной для Реал Фармы

В пятницу сыграют два стартовых матча тринадцатого тура Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний. Отметим, что на этот раз пропускает тур "Чайка".

"Металлург-2" - "Реал Фарма"

21.04.2023. 12:30. "Химик". Калуш

Одесситы в начале весенней части сезона разочаровывают своими результатами и игрой. Два поражения и семь пропущенных мячей не то, на что рассчитывали болельщики и руководство клуба. Безусловно, две "Нивы" - это серьезные соперники, но все ожидали, что футболисты "Реал Фармы" смогут дать достойный бой. Тренерский штаб существенно обновил состав, но это не помогло избежать провалов в защите. Если 57-летний Николай Лиховидов уже играет не 15-20 минут, а целые тайма, то это свидетельствует о существенных проблемах одесситов. Запорожцы также начали эту часть сезона с двух поражений, но никто не ожидал от молодежи стабильности. Минимальное поражение от "Чайки" свидетельствует о постепенном прогрессе команды. Однако, фаворитом противостояния безусловно следует считать одесский коллектив. Если не сейчас, то когда уж побеждать?

"Хуст" - "Кремень-2"

21.04.2023. 13:00. "Карпаты". Хуст

Подопечные Ярослава Здырко хорошо начали весеннюю часть сезона. Кременчугский коллектив после первого тайма даже выигрывал у "Звягеля". но после перерыва молодой команде не хватило класса и хладнокровия. Очень много ошибались футболисты "Кремня-2" в простых ситуациях. К тому же, удаление Артема Горобца не могло не повлиять на характер игры. Стабильности от коллектива Здирка не стоит ожидать, но моментами они играют достаточно неплохо. "Хуст" в статусе явного фаворита подходит к этому противостоянию. Команда прошлый тур пропускала, поэтому были все возможности планомерно подготовиться. Пока незаметно за счет чего "Кремень-2" может зацепиться за результат в пятницу. К тому же, "Кремень-2" пропускает во Второй лиге ПФЛ в девяти матчах подряд.

"Нива" Бузовая - "Звягель"

22.04.2023. 12:30. "Юбилейный". Буча

Это противостояние можно считать центральным в туре. Безусловно, "Нива" единоличный лидер, но подопечные Скидана сейчас в хорошем игровом тонусе. ПФК "Звягель" выигрывает уже три матча подряд. Подопечные Карпенко лишь минимально обыграли "Васт", но полностью контролировали ход встречи. "Нива" забивает двенадцать матчей подряд. Смогут ли хозяева продлить эту серию? Отметим, что в прошлом туре вернулся в состав лидера Второй лиги один из ведущих хавбеков Зуевич.

"Нива" Винница - "Васт"

23.04.2023. 14:30. "Центральный городской стадион". Винница

Беспроигрышная серия винницкой "Нивы" длится шесть матчей (четыре победы, две ничьи). В хорошей форме сейчас играющий президент Артур Загорулько, в прошлом туре отличившийся хет-триком. Нападающий не планирует останавливаться на достигнутом. По игре винницкий коллектив выглядит солидно, особенно это касается атаки. Однако, подопечные Остапенко сами себе создают проблемы и теряют концентрацию во время матчей. "Васт" смог дать бой бузовской "Ниве", но в той игре команде тоже и повезло. Если бы лидер реализовал все свои моменты, то счет был другой. Следует отметить, что подопечные Ермакова пытаются играть, а не отбиваться. Такая смелость заслуживает только уважения.