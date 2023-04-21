Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня двумя матчами начинается тринадцатый тур во Второй лиге. Шанс на первую победу в весенней части сезона имеет "Реал Фарма", которая неприятно удивила всех своими результатами. Семь пропущенных мячей за две игры – это не тот показатель, который все ждали. Однако, против запорожского "Металлурга-2" точно просто не будет.

Паузу из-за пропуска прошлого тура ФК "Хуст" заполнил контрольной игрой против команды из чемпионата Закарпатской области - победа 5:0 над ФК "Марамуреш" (Солотвино). Смогут ли дать бой хустянам не выделяющийся стабильностью коллектив из Кременчуга?

VBET UA Вторая лига. 13-й тур

"Металлург-2" - "Реал Фарма". 12:30.

VBET UA Вторая лига. 13-й тур

"Хуст" - "Кремень-2". 13:00