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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Стартует тринадцатый тур во Второй лиге
Фото: ФК Реал Фарма / Автор невідомий
Сегодня двумя матчами начинается тринадцатый тур во Второй лиге. Шанс на первую победу в весенней части сезона имеет "Реал Фарма", которая неприятно удивила всех своими результатами. Семь пропущенных мячей за две игры – это не тот показатель, который все ждали. Однако, против запорожского "Металлурга-2" точно просто не будет.
Паузу из-за пропуска прошлого тура ФК "Хуст" заполнил контрольной игрой против команды из чемпионата Закарпатской области - победа 5:0 над ФК "Марамуреш" (Солотвино). Смогут ли дать бой хустянам не выделяющийся стабильностью коллектив из Кременчуга?
VBET UA Вторая лига. 13-й тур
"Металлург-2" - "Реал Фарма". 12:30.
VBET UA Вторая лига. 13-й тур
"Хуст" - "Кремень-2". 13:00
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