Нива Бузовая - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Бузовской "Ниве" осталось набрать всего пять очков, чтобы стать чемпионом Второй лиги ПФЛ. "Нива" – единственная команда, выигравшая все свои шесть домашних матчей в текущем сезоне. Тем не менее, "Звягель" также весной чувствует себя уверенно. Две победы позволили команде из Житомирской области бороться за второе место.

Игра между "Нивой" и "Звягелем" начнется в 12:30.