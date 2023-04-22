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Нива Бузовая - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция
Центральная игра тринадцатого тура
Фото: ПФК Звягель
Бузовской "Ниве" осталось набрать всего пять очков, чтобы стать чемпионом Второй лиги ПФЛ. "Нива" – единственная команда, выигравшая все свои шесть домашних матчей в текущем сезоне. Тем не менее, "Звягель" также весной чувствует себя уверенно. Две победы позволили команде из Житомирской области бороться за второе место.
Игра между "Нивой" и "Звягелем" начнется в 12:30.
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