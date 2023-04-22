  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Нива Бузовая - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нива Бузовая - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
(1 голосов)

Центральная игра тринадцатого тура

Нива Бузовая - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ПФК Звягель

UA-Футбол
Новина українською

Бузовской "Ниве" осталось набрать всего пять очков, чтобы стать чемпионом Второй лиги ПФЛ. "Нива" – единственная команда, выигравшая все свои шесть домашних матчей в текущем сезоне. Тем не менее, "Звягель" также весной чувствует себя уверенно. Две победы позволили команде из Житомирской области бороться за второе место.

Игра между "Нивой" и "Звягелем" начнется в 12:30.

По теме
yellow-arrow
Вторая лига. Гол 17-летнего нападающего принес Металлургу-2 ничью, разгромная победа Хуста
yellow-arrow
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
yellow-arrow
Вторая лига. Матч тура в Буче, шанс на дебютную победу весной для Реал Фармы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде