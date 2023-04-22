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Вторая лига. Звягель отбирает очки у лидера

Вторая лига
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Сенсация в Буче

Вторая лига. Звягель отбирает очки у лидера

Фото: ПФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В центральном матче тринадцатого тура Второй лиги "Нива" Бузовая принимала "Звягель". Ожидалось, что гости смогут дать достойный бой лидеру и они оправдали все надежды.

Уже в начале встречи должен был забивать Сомов, но он не реализовал одиннадцатиметровый. Тем не менее, на 20-й минуте хозяева вышли вперед. Отличился Владимир Тименко. Казалось, лидер чемпионата одержит очередную победу, но в середине второго тайма Назар Гаврилюк сравнял счет. В итоге, ничья – 1:1.

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"Нива" Бузовая - Звягель 1:1

Голы: Тименко (20) - Гаврилюк (67)

Нереализованный пенальти: Сомов (4)

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В статье: Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая)
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