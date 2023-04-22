Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Звягель отбирает очки у лидера
Сенсация в Буче
Фото: ПФК Звягель
В центральном матче тринадцатого тура Второй лиги "Нива" Бузовая принимала "Звягель". Ожидалось, что гости смогут дать достойный бой лидеру и они оправдали все надежды.
Уже в начале встречи должен был забивать Сомов, но он не реализовал одиннадцатиметровый. Тем не менее, на 20-й минуте хозяева вышли вперед. Отличился Владимир Тименко. Казалось, лидер чемпионата одержит очередную победу, но в середине второго тайма Назар Гаврилюк сравнял счет. В итоге, ничья – 1:1.
VBET UA Вторая лига. 13-й тур
"Нива" Бузовая - Звягель 1:1
Голы: Тименко (20) - Гаврилюк (67)
Нереализованный пенальти: Сомов (4)
Популярное сейчас
- Фирмино будет играть в Эль-Классико. Бразилец перейдет в испанский гранд – источник
- Динамо - Шахтер. Анонс и прогноз матча УПЛ на 22 апреля 2023
- Артета – о матче против Саутгемптона: За реакцию на пропущенные голы я полюбил своих игроков еще сильнее
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Ребров, Зинченко, Яремчук и Ярмоленко купили флаг АЗОВА за 2,3 миллиона гривен. ФОТО
- Наконец-то пережил разрыв с Савиной. Супряга закрутил роман с горячей Мисс Украина. ФОТО
Новости по теме
- 17:57 Украинские Вторая лига. Матч тура в Буче, шанс на дебютную победу весной для Реал Фармы
- 17:59 Украинские Вторая лига. Реал Фарма будет принимать винницкую Ниву, Васт встретится с лидером
- 16:00 Украинские Вторая лига. Нива Бузова громит Реал Фарму в центральном матче тура, голевая феерия в Виннице