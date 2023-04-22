Вторая лига. Звягель отбирает очки у лидера

В центральном матче тринадцатого тура Второй лиги "Нива" Бузовая принимала "Звягель". Ожидалось, что гости смогут дать достойный бой лидеру и они оправдали все надежды.

Уже в начале встречи должен был забивать Сомов, но он не реализовал одиннадцатиметровый. Тем не менее, на 20-й минуте хозяева вышли вперед. Отличился Владимир Тименко. Казалось, лидер чемпионата одержит очередную победу, но в середине второго тайма Назар Гаврилюк сравнял счет. В итоге, ничья – 1:1.

VBET UA Вторая лига. 13-й тур

"Нива" Бузовая - Звягель 1:1

Голы: Тименко (20) - Гаврилюк (67)

Нереализованный пенальти: Сомов (4)