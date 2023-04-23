Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Нива Винница - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Единственная игра воскресенья
Фото: niva-v.com.ua
Беспроигрышная домашняя серия винницкой "Нивы" продолжается уже восемь матчей (пять побед и три ничьих). Играющий президент винницкого клуба Артур Загорулько в предыдущих двух матчах забил четыре мяча. А вот "Васт" в 2023 году еще не забивал. Серия без голов николаевцев длится 202 минуты. Сможет ли николаевский коллектив впервые выиграть под руководством Ермакова?
Игра между "Нивой" и "Вастом" начнется в 14:30.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Днепр-1 - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
- С хет-триком. Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед 3:0. Видео голов и обзор матча
- Еще один вертолет и почти 700 оккупантов. Генштаб о потерях россиян за 22 апреля
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Неймар и популярна блогерша объявили о том, что ждут появления первенца. ФОТО
- София Причина. Не только арбитр, но и привлекательная и жизнерадостная девушка - ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн