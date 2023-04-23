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Нива Винница - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Единственная игра воскресенья

Нива Винница - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: niva-v.com.ua

UA-Футбол
Новина українською

Беспроигрышная домашняя серия винницкой "Нивы" продолжается уже восемь матчей (пять побед и три ничьих). Играющий президент винницкого клуба Артур Загорулько в предыдущих двух матчах забил четыре мяча. А вот "Васт" в 2023 году еще не забивал. Серия без голов николаевцев длится 202 минуты. Сможет ли николаевский коллектив впервые выиграть под руководством Ермакова?

Игра между "Нивой" и "Вастом" начнется в 14:30.

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В статье: Нива (Винница) Васт (Николаев) смотреть футбол онлайн
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