Нива Винница - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Беспроигрышная домашняя серия винницкой "Нивы" продолжается уже восемь матчей (пять побед и три ничьих). Играющий президент винницкого клуба Артур Загорулько в предыдущих двух матчах забил четыре мяча. А вот "Васт" в 2023 году еще не забивал. Серия без голов николаевцев длится 202 минуты. Сможет ли николаевский коллектив впервые выиграть под руководством Ермакова?

Игра между "Нивой" и "Вастом" начнется в 14:30.