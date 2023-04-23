  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Вторая лига
  4. Вторая лига. Нива с голом играющего президента обыгрывает Васт
В тренде
Вторая лига
Вторая лига

Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Нива с голом играющего президента обыгрывает Васт

Вторая лига
(1 голосов)

Воскресная игра в Виннице

Вторая лига. Нива с голом играющего президента обыгрывает Васт

Фото: niva-v.com.ua

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

В заключительном матче тринадцатого тура Второй лиги винницкая "Нива" принимала "Васт". Беспроигрышная домашняя серия винницкой "Нивы" продолжалась уже восемь матчей (пять побед и три ничьих). А вот "Васт" при Ермакове еще не побеждал. К тому же, николаевцы в 2023 году еще не забивали.

Гостей хватило только на первый тайм. Во второй половине встречи винницкий коллектив подтвердил свой статус фаворитов. На 50-й минуте играющий президент "Нивы" Загорулько реализовал одиннадцатиметровый – 1:0. Закрепил преимущество Владимир Шевчук, забивший свой дебютный гол в сезоне. В итоге, уверенная победа хозяев поля.

VBET UA Вторая лига. 13-й тур

"Нива" Винница - "Васт" 2:0

Голы: Загорулько (50, пен), Шевчук (67)

Нереализованный пенальти: Загорулько (74)

По теме
yellow-arrow
Нива Винница - Васт: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
yellow-arrow
Вторая лига. Звягель отбирает очки у лидера
yellow-arrow
Нива Бузовая - Звягель: смотреть онлайн, видеотрансляция
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Нива (Винница) Васт (Николаев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде