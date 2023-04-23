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Вторая лига. Нива с голом играющего президента обыгрывает Васт
Воскресная игра в Виннице
Фото: niva-v.com.ua
В заключительном матче тринадцатого тура Второй лиги винницкая "Нива" принимала "Васт". Беспроигрышная домашняя серия винницкой "Нивы" продолжалась уже восемь матчей (пять побед и три ничьих). А вот "Васт" при Ермакове еще не побеждал. К тому же, николаевцы в 2023 году еще не забивали.
Гостей хватило только на первый тайм. Во второй половине встречи винницкий коллектив подтвердил свой статус фаворитов. На 50-й минуте играющий президент "Нивы" Загорулько реализовал одиннадцатиметровый – 1:0. Закрепил преимущество Владимир Шевчук, забивший свой дебютный гол в сезоне. В итоге, уверенная победа хозяев поля.
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"Нива" Винница - "Васт" 2:0
Голы: Загорулько (50, пен), Шевчук (67)
Нереализованный пенальти: Загорулько (74)
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