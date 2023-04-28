Вторая лига. Винницкая Нива будет принимать Звягель, испытание для Кремня-2

В субботу стартует четырнадцатый тур Второй лиги. Вашему вниманию анонс противостояний.

"Звягель" - "Нива" Винница

29.04.2023. 12:30. Звягель. "Авангард"

Встретятся пятая и вторая команда группы. Ожидается хороший футбол, ведь оба коллектива сейчас на ходу. Беспроигрышная серия винницкой "Нивы" длится семь матчей (пять побед, две ничьи). Главной звездой "Нивы" является Артур Загорулько. Играющий президент забивает уже в трех матчах подряд – пять голов. "Звягель" за три матча весенней части сезона набрал семь очков. Подопечные Скидана в прошлом туре отобрали очки у лидера. Эта ничья должна придать команде уверенность в своих силах. Фаворита в этом матче выделить очень сложно.

"Чайка" - "Хуст"

29.04.2023. 15:00. НТВ "Колос" с. Софиевская Борщаговка

Соперников в таблице отделяют три позиции, но в случае победы гости смогут догнать своего конкурента и подняться в топ-3. В хорошем игровом тонусе сейчас находится хавбек "Хуста" Василий Луцив. Василий в прошлом туре оформил хет-трик за 13 минут. "Чайке" не хватает стабильности в весенней части сезона. Моментами команда выглядит неплохо, но к идеалу далеко. Возможно пропуск тура пойдет на пользу претенденту на повышение в классе.

"Васт" - "Металлург-2"

30.04.2023. 14:30. "Арсенал-Арена" с. Счастливое

Николаевский коллектив в 2023 году еще не забивал. В противостоянии с "Металлургом-2" есть хорошая возможность наконец-то отличиться и одержать дебютную победу под руководством Ермакова. Запорожцы надежностью в защите не отличаются, но это боевая команда, способная удивить каждого. Глеб Толок стал первым игроком 2006 года рождения, который забил мяч во Второй лиге ПФЛ. В случае победы "Васт" сможет обогнать своего ближайшего оппонента в таблице.

"Кремень-2" - "Нива" Бузовая

30.04.2023. 13:30. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг

Безвыигрышная серия кременчугского "Кремень-2" длится десять матчей, а проигрышная – шесть. Кременчугский коллектив пропускает во Второй лиге ПФЛ в десяти матчах подряд. Встреча с лидером – очередное испытание для молодой команды. К тому же, "Нива" Бузовая в прошлом туре впервые в сезоне сыграла вничью и будет делать все, чтобы реабилитироваться и приблизить чемпионство. Лишь четыре очка осталось команде для достижения своей цели.