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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Испытания для "Кремня-2"
Фото: МФК Металург
Сегодня двумя матчами завершится четырнадцатый тур Второй лиги. Лидер чемпионата приедет в гости к самой молодой команде - кременчугского "Кременя-2". Кременчугский коллектив не побеждает уже десять матчей - ничья и девять поражений. "Ниве" осталось набрать всего четыре очка, чтобы стать чемпионом Второй лиги ПФЛ.
В еще одном матче игрового дня "Васт" будет принимать "Металлург-2". Обе команды еще не выигрывали в текущем году, но в очном противостоянии имеют все шансы исправить эту неутешительную статистику.
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"Кремень-2" – "Нива" Бузова. 13:30
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"Васт" – "Металлург-2". 14:30
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