Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Сегодня двумя матчами завершится четырнадцатый тур Второй лиги. Лидер чемпионата приедет в гости к самой молодой команде - кременчугского "Кременя-2". Кременчугский коллектив не побеждает уже десять матчей - ничья и девять поражений. "Ниве" осталось набрать всего четыре очка, чтобы стать чемпионом Второй лиги ПФЛ.

В еще одном матче игрового дня "Васт" будет принимать "Металлург-2". Обе команды еще не выигрывали в текущем году, но в очном противостоянии имеют все шансы исправить эту неутешительную статистику.

VBET UA Вторая лига. 14-й тур

"Кремень-2" – "Нива" Бузова. 13:30

VBET UA Вторая лига. 14-й тур

"Васт" – "Металлург-2". 14:30