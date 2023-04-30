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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Испытания для "Кремня-2"

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: МФК Металург

UA-Футбол
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Сегодня двумя матчами завершится четырнадцатый тур Второй лиги. Лидер чемпионата приедет в гости к самой молодой команде - кременчугского "Кременя-2". Кременчугский коллектив не побеждает уже десять матчей - ничья и девять поражений. "Ниве" осталось набрать всего четыре очка, чтобы стать чемпионом Второй лиги ПФЛ.

В еще одном матче игрового дня "Васт" будет принимать "Металлург-2". Обе команды еще не выигрывали в текущем году, но в очном противостоянии имеют все шансы исправить эту неутешительную статистику.

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"Кремень-2" – "Нива" Бузова. 13:30

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"Васт" – "Металлург-2". 14:30

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В статье: Васт (Николаев) Нива (Бузовая) Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) смотреть футбол онлайн
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