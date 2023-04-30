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Вторая лига. Сенсация в Кременчуге, Васт прерывает серию без побед

Вторая лига
(1 голосов)

Лидер снова не побеждает

Вторая лига. Сенсация в Кременчуге, Васт прерывает серию без побед

Фото: МФК Металург

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня двумя матчами завершился четырнадцатый тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

Ожидалось, что лидер чемпионата бузовская "Нива" без проблем переигрывает "Кремень-2", но подопечные Здирко достигли сенсационной ничьей. Александр Вивдич помог хозяевам открыть счет. Однако, еще до перерыва гости отыгрались. Мяч в свой актив записал Евгений Миколаюк. У "Нивы" был тайм, чтобы вырвать победу, но они этого не сделали. Таким образом, лидер два тура подряд не побеждает.

В еще одном матче тура "Васт" благодаря голам Каранги и Ярчука обыграл "Металлург-2". Таким образом, николаевцы впервые в году побеждают и поднимаются на седьмое место.

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"Кремень-2" - "Нива" Бузова 1:1

Голы: Вивдич (36) - Миколаюк (44)

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"Васт" - "Металлург-2" 2:0

Голы: Каранга (49, пен), Ярчук (69)

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В статье: Васт (Николаев) Нива (Бузовая) Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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