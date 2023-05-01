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500 километров из столицы в Одессу ради спарринга
В гости к одесским фармацевтам приезжал Левый берег
фото - ФК Реал Фарма
Пропускавший игру в 14-м туре чемпионата второй лиги одесский "Реал Фарма" в связи со снятием с соревнований "Рубикона" накануне провел контрольный матч. В роли спарринг-партнера "фармацевтов" выступил вышедший из отпуска столичный "Левый берег", который с этой целью преодолел около 500 километров на пути из Киева в Одессу. Поединок, проходивший на домашней арене одесской команды – стадионе "Иван", завершился вничью, 0:0. В нем острее выглядел "Левый берег", который создал ряд голевых моментов, но не использовал их.
В стартовом составе "Реала Фармы" в этом матче принимал участие 57-летний играющий президент клуба Николай Лиховидов, который продолжает выходить на поле и в официальных играх нынешней весны.
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