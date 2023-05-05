Вторая лига. Звягель разгромил Металлург-2 в стартовом матче тура

В стартовом матче пятнадцатого тура Второй лиги встречались "Металлург-2" и "Звягель". Гости считались фаворитами противостояния, ведь набрали хорошую форму Подопечные Скидана весной завоевали десять из двенадцати возможных очков, а запорожцы - одно.

Уже в дебюте встречи хозяева остались в меньшинстве. Подвел свою команду Дмитрий Самусев, сбивший Максима Майтака. Защитник потерял мяч, а затем завалил на газон игрока соперника. Это типичный фол "последней надежды". На 32-й минуте подопечные Скидана реализовали численное большинство. Эмере навесил с левого фланга, а Ващишин головой переправил мяч в сетку – 0:1. Во второй половине встречи гости довели счет до разгромного. Отличились Бамболя и Фесенко – 0:3.

После гола Фесенко запорожцы вообще посыпались и пропустили еще дважды. Дубль в свой актив записал Аверьянов – 0:5. Мяч престижа подопечные Тропина усилиями Толока все же забили. В итоге, разгромная победа "Звягеля".

VBET UA Вторая лига. 15-й тур

"Металлург-2" - "Звягель" 1:5

Голы: Толок (84) - Ващишин (32), Бамболя (67), Фесенко (71), Аверьянов (74, 75)

Удаление: Самусев (9)

"Металлург-2" (стартовий состав): Кирилл Лавута, Злат Златьев, Станислав Рокотянский, Максим Коваленко, Руслан Товстоног, Артем Завгородний, Дмитрий Самусев, Никита Ивасюк, Никита Куралех, Валентин Кузьмович, Тимофей Хуссин

"Звягель" (стартовый состав): Андрей Омелянюк, Ярослав Ващенко, Артур Ващишин, Андрей Фесенко, Денис Червинский, Вадим Гупаленко, Игорь Гук, Максим Аверьянов, Максим Майтак, Антоний Даниэль Чуквебука Эмере, Вадим Лучка