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Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Центральный матч тура в Виннице

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ФК Нива Вінниця

UA-Футбол
Новина українською

В субботу сыграют еще три матча пятнадцатого тура во Второй лиге. Наиболее интригующим будет противостояние в Виннице, где вторая команда чемпионата будет принимать лидера. Напомним, что беспроигрышная серия винницкого в прошлом туре прервалась на отметке в семь игр, а бузовчане две игры выиграть не могут.

После паузы возвращается "Реал Фарма", которая весной набрала всего один зачетный пункт. Подопечные Пархоменко теперь вообще не имеют права терять очки, если надеются побороться за топ-3.

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"Нива" Винница - "Нива" Бузовая. 14:30

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"Хуст" - "Реал Фарма". 12:00

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"Чайка" - "Кремень-2". 15:00

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Нива (Бузовая) ФК Хуст Кремень-2 (Кременчуг)
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