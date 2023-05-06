Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

В субботу сыграют еще три матча пятнадцатого тура во Второй лиге. Наиболее интригующим будет противостояние в Виннице, где вторая команда чемпионата будет принимать лидера. Напомним, что беспроигрышная серия винницкого в прошлом туре прервалась на отметке в семь игр, а бузовчане две игры выиграть не могут.

После паузы возвращается "Реал Фарма", которая весной набрала всего один зачетный пункт. Подопечные Пархоменко теперь вообще не имеют права терять очки, если надеются побороться за топ-3.

VBET UA Вторая лига. 15-й тур

"Нива" Винница - "Нива" Бузовая. 14:30

VBET UA Вторая лига. 15-й тур

"Хуст" - "Реал Фарма". 12:00

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"Чайка" - "Кремень-2". 15:00