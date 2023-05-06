Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Центральный матч тура в Виннице
Фото: ФК Нива Вінниця
В субботу сыграют еще три матча пятнадцатого тура во Второй лиге. Наиболее интригующим будет противостояние в Виннице, где вторая команда чемпионата будет принимать лидера. Напомним, что беспроигрышная серия винницкого в прошлом туре прервалась на отметке в семь игр, а бузовчане две игры выиграть не могут.
После паузы возвращается "Реал Фарма", которая весной набрала всего один зачетный пункт. Подопечные Пархоменко теперь вообще не имеют права терять очки, если надеются побороться за топ-3.
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"Нива" Винница - "Нива" Бузовая. 14:30
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"Хуст" - "Реал Фарма". 12:00
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"Чайка" - "Кремень-2". 15:00
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