Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Испытания для юных запорожцев
Фото: ФК Нива Вінниця
В субботу тремя матчами стартует шестнадцатый тур во Второй лиге. Шанс на дебютную победу в весенней части сезона имеет "Реала Фарма", но достичь максимального результата будет непросто. Одесситам будет противостоять "Чайка", которая в прошлом туре поиздевалась над "Кремнем-2". Сложное испытание будет ожидать "Металлург-2", который будет противостоять лидеру чемпионата. Бузовская "Нива" три игры подряд не побеждает, поэтому они сделают все от себя зависящее, чтобы наконец-то набрать три очка. К тому же, "Нива" помнит, что именно запорожцы единственные во Второй лиге, кто побеждал лидера. Хозяева будут пытаться реваншироваться за то досадное поражение.
В еще одном матче игрового дня "Кремень-2" будет принимать винницкую "Ниву". Напомним, что кременчугский коллектив пропускает во Второй лиге ПФЛ в 12 матчах подряд.
VBET UA Вторая лига. 15-й тур
"Нива" Бузова - "Металлург-2"
VBET UA Вторая лига. 15-й тур
"Реал Фарма" - "Чайка"
VBET UA Вторая лига. 15-й тур
"Кремень-2" - "Нива" Винница
Популярное сейчас
- Житель Киева нашел в огороде российскую ракету Х-55. ФОТО
- Кузнецов: Звонили Кирьяков, Хидиятуллин, Канчельскис, но после 24 февраля я принципиально трубку не брал
- В Луганске прогремели взрывы: поднимается столб дыма
- Вторая лига. Испытания для Металлурга-2, очередной шанс на дебютную победу для Реал Фармы
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО