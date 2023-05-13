Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

В субботу тремя матчами стартует шестнадцатый тур во Второй лиге. Шанс на дебютную победу в весенней части сезона имеет "Реала Фарма", но достичь максимального результата будет непросто. Одесситам будет противостоять "Чайка", которая в прошлом туре поиздевалась над "Кремнем-2". Сложное испытание будет ожидать "Металлург-2", который будет противостоять лидеру чемпионата. Бузовская "Нива" три игры подряд не побеждает, поэтому они сделают все от себя зависящее, чтобы наконец-то набрать три очка. К тому же, "Нива" помнит, что именно запорожцы единственные во Второй лиге, кто побеждал лидера. Хозяева будут пытаться реваншироваться за то досадное поражение.

В еще одном матче игрового дня "Кремень-2" будет принимать винницкую "Ниву". Напомним, что кременчугский коллектив пропускает во Второй лиге ПФЛ в 12 матчах подряд.

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"Нива" Бузова - "Металлург-2"

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"Реал Фарма" - "Чайка"

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"Кремень-2" - "Нива" Винница