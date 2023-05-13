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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Лидер наконец-то побеждает, Реал Фарма снова проигрывает

Вторая лига
(1 голосов)

Стартовал шестнадцатый тур

Вторая лига. Лидер наконец-то побеждает, Реал Фарма снова проигрывает

Фото: ФК Нива Вінниця

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня тремя матчами стартовал очередной тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. Командам осталось сыграть три тура.

Фавориты не оставили шансов своим соперникам. Лидер чемпионата разгромил "Металлург-2" – 4:1. Отметим дубль Ивана Сомова. Винницкая "Нива" в непростом матче обыграла "Кремень-2" - 2:1. Победный мяч на 80-й минуте забил Никита Жуков.

В еще одной игре игрового дня "Чайка" обыграла "Реал Фарму" - 3:0. Одесситы снова разочаровали своей игрой. Слишком пассивно играют в атаке подопечные Пархоменко.

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"Реал Фарма" - "Чайка" 0:3

Голы: Литовченко (12), Ндукве (36), Пуды (89)

Удаление: Гранчар (72)

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"Нива" Бузова – "Металлург-2" 4:1

Голы: Сомов (30, 58), Таран (18), Семенец (57) – Толок (59)

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"Кремень-2" - "Нива" Винница

Голы: Жданович (62) - Швец (32), Жуков (80)

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Нива (Винница) Нива (Бузовая) Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг)
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