Вторая лига. Лидер наконец-то побеждает, Реал Фарма снова проигрывает

Сегодня тремя матчами стартовал очередной тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. Командам осталось сыграть три тура.

Фавориты не оставили шансов своим соперникам. Лидер чемпионата разгромил "Металлург-2" – 4:1. Отметим дубль Ивана Сомова. Винницкая "Нива" в непростом матче обыграла "Кремень-2" - 2:1. Победный мяч на 80-й минуте забил Никита Жуков.

В еще одной игре игрового дня "Чайка" обыграла "Реал Фарму" - 3:0. Одесситы снова разочаровали своей игрой. Слишком пассивно играют в атаке подопечные Пархоменко.

VBET UA Вторая лига. 16-й тур

"Реал Фарма" - "Чайка" 0:3

Голы: Литовченко (12), Ндукве (36), Пуды (89)

Удаление: Гранчар (72)

VBET UA Вторая лига. 16-й тур

"Нива" Бузова – "Металлург-2" 4:1

Голы: Сомов (30, 58), Таран (18), Семенец (57) – Толок (59)

VBET UA Вторая лига. 16-й тур

"Кремень-2" - "Нива" Винница

Голы: Жданович (62) - Швец (32), Жуков (80)