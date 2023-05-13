Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Лидер наконец-то побеждает, Реал Фарма снова проигрывает
Стартовал шестнадцатый тур
Фото: ФК Нива Вінниця
Сегодня тремя матчами стартовал очередной тур во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний. Командам осталось сыграть три тура.
Фавориты не оставили шансов своим соперникам. Лидер чемпионата разгромил "Металлург-2" – 4:1. Отметим дубль Ивана Сомова. Винницкая "Нива" в непростом матче обыграла "Кремень-2" - 2:1. Победный мяч на 80-й минуте забил Никита Жуков.
В еще одной игре игрового дня "Чайка" обыграла "Реал Фарму" - 3:0. Одесситы снова разочаровали своей игрой. Слишком пассивно играют в атаке подопечные Пархоменко.
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"Реал Фарма" - "Чайка" 0:3
Голы: Литовченко (12), Ндукве (36), Пуды (89)
Удаление: Гранчар (72)
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"Нива" Бузова – "Металлург-2" 4:1
Голы: Сомов (30, 58), Таран (18), Семенец (57) – Толок (59)
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"Кремень-2" - "Нива" Винница
Голы: Жданович (62) - Швец (32), Жуков (80)
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