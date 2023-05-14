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Васт - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция

Вторая лига
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Последняя игра в туре

Васт - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Хуст

UA-Футбол
Новина українською

Тур будет завершаться в Киевской области. ФК "Хуст" является одним из претендентов на второе место. К тому же , подопечные Цыткина единственные во Второй лиге, кто весной еще не терял очков - четыре победы. Смогут ли хозяева прервать эту поразительную серию?

Игра между "Вастом" и "Хустом" начнется в 15:00.

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В статье: Васт (Николаев) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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