Вторая лига
Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Васт - Хуст: смотреть онлайн, видеотрансляция
Последняя игра в туре
Фото: ФК Хуст
Тур будет завершаться в Киевской области. ФК "Хуст" является одним из претендентов на второе место. К тому же , подопечные Цыткина единственные во Второй лиге, кто весной еще не терял очков - четыре победы. Смогут ли хозяева прервать эту поразительную серию?
Игра между "Вастом" и "Хустом" начнется в 15:00.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Даже в случае победы. Ла Лига не проведет награждение Барселоны после матча против Эспаньола
- Россияне дважды за ночь атаковали Тернопольщину. В том числе повреждены 12 домов
- ВСУ ликвидировали еще 620 окупантов. За субботу произошло 57 боевых столкновений
- Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
- Криштиану Роналду получил в подарок уникальные часы за 120 тысяч долларов. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн