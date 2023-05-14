Вторая лига. Хуст в гостях обыграл Васт

Шестнадцатый тур во Второй лиге завершился противостоянием между "Вастом" и "Хустом". До этого тура подопечные Цыткина были единственной командой в дивизионе, не терявшей очков.

Сегодня "Хуст" продолжил эту серию, хотя николаевский коллектив без боя не сдался. Первая половина встречи завершилась без голов. В середине второго тайма Назар Приходько открыл счет – 0:1. Через несколько минут Владислав Борисенко увеличил преимущество "Хуста", но без пропущенного мяча гости завершить игру не смогли. В составе "Васта" отличился Гуменяк – 1:2.

VBET UA Вторая лига. 16-й тур

"Васт" - "Хуст" 1:2

Голы: Гуменяк (83) - Приходько (59), Борисенко (68)