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Вторая лига. Хуст в гостях обыграл Васт
Последняя игра в туре
Фото: ФК Хуст
Шестнадцатый тур во Второй лиге завершился противостоянием между "Вастом" и "Хустом". До этого тура подопечные Цыткина были единственной командой в дивизионе, не терявшей очков.
Сегодня "Хуст" продолжил эту серию, хотя николаевский коллектив без боя не сдался. Первая половина встречи завершилась без голов. В середине второго тайма Назар Приходько открыл счет – 0:1. Через несколько минут Владислав Борисенко увеличил преимущество "Хуста", но без пропущенного мяча гости завершить игру не смогли. В составе "Васта" отличился Гуменяк – 1:2.
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"Васт" - "Хуст" 1:2
Голы: Гуменяк (83) - Приходько (59), Борисенко (68)
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