Вторая лига. Центральный матч тура в Хусте, борьба за второе место в разгаре

В воскресенье будет сыгран семнадцатый тур во Второй лиге. Напомним, что командам осталось сыграть по два матча в нынешнем сезоне, поэтому каждый зачетный пункт сейчас очень важен. Отметим, что этот тур будет пропускать чемпион "Нива" Бузовая.

МФК "Металлург-2" - "Нива" Винница

21.05.2023. 14:00. "Химик". Калуш

Запорожцы в прошедшем туре не смогли навязать борьбу лидеру. Однако такой результат вряд ли кого-то удивляет, ведь у этих команд разные возможности, комплектация и задачи. Во второй половине встречи запорожцы на время перехватили инициативу, но это было тогда, когда "Нива" обеспечила себе победу. Что касается винницкого коллектива, то подопечные Остапенко все же смогли набрать три зачетных пункта против "Кремня-2". Победу "Ниве" принес точный удар Жукова. В этом матче стоит отметить активную игру Александра Борячука, принявшего участие в двух результативных атаках своей команды. В случае победы гости смогут закрепиться на втором месте. Терять очки им нельзя, ведь конкуренты только этого и ждут.

"Хуст" - "Звягель"

21.05.2023. 14:00. "Карпаты". Хуст

Третья команда группы будет принимать пятую. Соперников отделяет всего одно очко, поэтому важность результата сложно переоценить. Безусловно, этот матч является одним из самых ожидаемых в туре. Подопечные Цыткина единственные в чемпионате, весной выигравшие все свои игры. Однако "Звягель" также играет очень мощно. Команда Скидана потеряла всего два очка во второй части сезона. Фаворита в этом матче сложно выделить, но можно не сомневаться, что игра будет интересной и напряженной.

"Чайка" - "Васт"

21.05.2023.14:00. "Колос". Борисполь

"Чайка" продолжает бороться за повышение в классе. Подопечные Сизихина в прошлом туре без проблем обыграли "Реал Фарму" - 3:0. Следует отметить тактичную гибкость команды. "Чайка" в нынешнем сезоне освоила несколько новых тактических схем, а сейчас играет по формации 5-3-2. Стоит отметить нападающих, которые играют широко, меняются зонами, охотно берут на себя игру и инициативу. Что касается николаевцев, то они остаются седьмыми. После прошедшего тура стало очевидно, что "Реал Фарму" команда уже не сможет догнать. Несмотря на все, не стоит ожидать, что гости не имеют мотивации и эта игра станет легкой прогулкой для "Чайки". Для победы нужно будет приложить максимум усилий.

"Реал Фарма" - "Кремень-2"

21.05.2023. 14:00. "Иван". Одесса

Одесситы снова разочаровали. Уже сейчас можно сказать, что "Реал Фарма" проваливает осеннюю часть сезона. Много вопросов есть к новому тренурскому штабу, который, кажется, не контролирует ситуацию. Команда не проявляет характер, одесситы не могут по ходу матча прибавлять. Шансов побороться за повышение в классе уже не осталось, но это не значит, что последние две игры можно провести без мотивации. Подопечные Пархоменко должны доказать себе, что имеют перспективу исправить эту ситуацию уже в следующем сезоне. В матче с ФК "Кремень-2" просто точно не будет, ведь подопечные Здирко очень неуступчивы. Им не хватает стабильности, но определенный период игрового времени молодежь может сыграть уверенно.