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Клуб Второй лиги может получить новое название
В клубе также раздумывают над сменой главного спонсора
Фото: instagram.com/fc_vast
Николаевский "Васт", который выступает во Второй лиги, анонсировал изменения в клубе.
"Уже в летнее межсезонье ФК "Васт" может сменить название и заменить одного главного спонсора на ряд спонсоров и партнеров клуба", - сообщили в пресс-службе клуба.
Сезон-2022/23 стал дебютным для команды на профессиональном уровне. Домашние матчи клуб проводит в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области.
После 16-го тура "Васт" занимает 7-е место в турнирной таблице Второй лиге, набрав 14 зачетных пунктов.
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