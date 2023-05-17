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Клуб Второй лиги может получить новое название

Вторая лига
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В клубе также раздумывают над сменой главного спонсора

Клуб Второй лиги может получить новое название

Фото: instagram.com/fc_vast

Новина українською

Николаевский "Васт", который выступает во Второй лиги, анонсировал изменения в клубе.

"Уже в летнее межсезонье ФК "Васт" может сменить название и заменить одного главного спонсора на ряд спонсоров и партнеров клуба", - сообщили в пресс-службе клуба.

Сезон-2022/23 стал дебютным для команды на профессиональном уровне. Домашние матчи клуб проводит в селе Счастливое Бориспольского района Киевской области.

После 16-го тура "Васт" занимает 7-е место в турнирной таблице Второй лиге, набрав 14 зачетных пунктов.

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В статье: Васт (Николаев)
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