Вторая лига. Голевая перестрелка в центральном матче тура, разгромная победа винницкой Нивы

Сегодня были сыграны все четыре матча семнадцатого тура во Второй лиге. Вашему вниманию результаты противостояний.

Центральный матч тура был сыгран в Закарпатье. Для продолжения борьбы за второе место обеим командам нужно было побеждать. Первый тайм превзошел все ожидания. На двоих "Звягель" и "Хуст" забили четыре гола. По два забитых мяча в свой актив записали Борисенко и Аверьянов. К сожалению, после перерыва соперники стали играть более прагматично. В итоге матч завершился вничью. Этот результат команды не устроил.

Винницкая "Нива" без проблем разобралась с "Металлургом-2". На перерыв гости ушли с преимуществом в три мяча. Хет-триком отличился Артур Загорулько, реализовавший два пенальти. Во втором тайме мяч в свой актив записав Страшкевич - 4:0.

"Реал Фарма" ушла на перерыв с минимальным преимуществом благодаря голу опытного нападающего Сергея Барсукова. В конце встречи Попов закрепил преимущество одесситов – 2:0. Подопечные Пархоменко впервые в 2023 году побеждают.

"Чайка" и "Васт" не порадовали атакующим футболом в первой половине встречи, но в конце тайма хозяева все же смогли отличиться. Мяч в свой актив записал Владислав Кулакевич. В начале второго тайму гости остались в меньшинстве. Вторую желтую получил Ян Штырбу. Подопечные Сизихина реализовали численное большинство. Отличился Алексей Литовченко – 2:0. В итоге, хозяева набирают важные три зачетных пункта.

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"Хуст" - "Звягель" 2:2

Голы: Борисенко (10, 25) – Аверьянов (4, 18)

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"Металлург-2" - "Нива" Винница 0:4

Голы: Загорулько (5, 21, оба с пенальти, 31), Страшкевич (50)

Удаление: Гордей Николаенко (48)

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"Чайка" - "Васт" 2:0

Голы: Кулакевич (42)

Удаление: Штырбу (56)

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"Реал Фарма" - "Кремень-2" 2:0

Голы: Барчуков (17), Попов (85)