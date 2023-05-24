Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Центральная игра последнего тура в Буче, ожесточенная борьба за второе место
Стартует последний тур
Фото: Реал Фарма
В четверг начинается последний тур нынешнего сезона во Второй лиге. Вашему вниманию анонс противостояний.
"Кремень-2" - "Металлург-2"
25.05.2023. 13:00. "Кремень-Арена им. Олега Бабаева" г. Кременчуг
Турнирного значения эта встреча не имеет, ведь обе команды не смогут подняться выше в турнирной таблице. Соперники не могут похвастаться хорошими результатами. Безвыигрышная серия кременчугского "Кремня-2" длится 14 матчей, запорожского "Металлурга-2" – семь. Неделю назад оба коллектива уступили, поэтому постараются на мажорной ноте завершить 2023 год.
"Васт" - "Реал Фарма"
28.05.2023. 14:00. "Арсенал-Арена" с. Счастливое
Одесситы наконец-то в прошлом туре впервые в 2023 году выиграли. Безвыигрышная серия команды прервалась на отметке в шесть матчей. Подняться вверх в турнирной таблице соперники не смогут, но это не значит, что на игру у коллективов не будет мотивации. Подопечные Пархоменко должны доказать, что у них есть перспективы на будущее. Николаевцы в прошлом туре уступили "Чайке". Подопечным Ермакова все же не хватает стабильности.
"Звягель" - "Чайка"
28.05.2023. 14:00. "Авангард" г. Звягель
"Чайка" все еще продолжает бороться за второе место, дающее право сыграть в переходных матчах. В случае победы подопечные Сизихина гарантируют себе второе место. Однако добиться такого результата будет очень непросто. Беспроигрышная серия "Звягеля" длится семь матчей. Подопечные Скидана в случае победы могут подняться вверх в таблице, но сразиться за топ-2 шансов не имеют. Ожидаем интересный и бескомпромиссный футбол, который будет держать в напряжении в течение всего матча.
"Нива" Бузова - "Хуст"
28.05.2023. 14:00. "Юбилейный" г. Буча
В центральном матче тура досрочный чемпион примет третью команду. Хозяева будут играть в свое удовольствие, а у "Хуста" еще есть турнирная мотивация. Беспроигрышная серия ФК "Хуст" длится семь матчей (пять побед и две ничьи). Однако в прошлом туре подопечные Цыткина впервые в 2023 году не выиграли. У гостей еще есть шансы занять второе место, но для этого нужно побеждать и надеяться на потерю очков "Чайки". В первом круге минимальную победу праздновала "Нива".
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