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Кремень-2 - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вторая лига
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Стартовая игра последнего тура

Кремень-2 - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: ФК Металург

UA-Футбол
Новина українською

Этот матч уже никак не повлияет на турнирное расположение команд, запорожцы завершат сезон восьмыми, а "Кремень" – девятыми. Отметим, что из-за удаления в предыдущем туре эту игру будет пропускать вратарь гостей Гордий Николаенко.

Игра между ФК "Кремень-2" и "Металлург-2" начнется в 13:00.

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В статье: Металлург-2 (Запорожье) Кремень-2 (Кременчуг) смотреть футбол онлайн
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