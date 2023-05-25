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Кремень-2 - Металлург-2: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Стартовая игра последнего тура
Фото: ФК Металург
Этот матч уже никак не повлияет на турнирное расположение команд, запорожцы завершат сезон восьмыми, а "Кремень" – девятыми. Отметим, что из-за удаления в предыдущем туре эту игру будет пропускать вратарь гостей Гордий Николаенко.
Игра между ФК "Кремень-2" и "Металлург-2" начнется в 13:00.
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