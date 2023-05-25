Вторая лига. Металлург-2 на выезде разгромил Кремень-2

Этот матч уже никак не мог повлиять на турнирное положение команд. Запорожцы завершат сезон восьмыми, а "Кремень" – девятыми. Отметим, что из-за удаления в предыдущем туре эту игру будет пропускать вратарь гостей Гордий Николаенко.

Гости сыграли сегодня уверенно и не оставили сопернику никаких шансов. Запорожцы забили по два гола в каждом тайме. В первой половине встречи отличились Бадецкий и Ковальский. После перерыва одиннадцатиметровый реализовал Рокотянский, а окончательный счет своим точным ударом установил Юдин – 0:4. В этом эпизоде ошибся Оксененко, который не смог удержать мяч в руках. Таким образом, запорожцы на мажорной ноте завершают 2023 год.

VBET UA Вторая лига. 18-й тур

"Кремень-2" – "Металлург-2" 0:4

Голы: Бадецкий (10), Ковальский (44), Рокотянский (50, пен), Юдин (68)

"Кремень-2" (стартовый состав): Оксененко – Ульянко, Курьяков, Гонтарь, Руднев, Молько, Пятибрат, Курило, Воробей, Вивдич, Жданович

"Металлург-2" (стартовый состав): Москович – Коваленко, Даглас, Завгородний, Ивасюк, Кузьмович, Бадецкий, Юдин, Златьев, Рокотянский, Ковальский