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Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Вторая лига
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Заключительные матчи нынешнего сезона

Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня

Фото: ПФК Звягель

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня будут сыграны три матча последнего тура в нынешнем сезоне. Будет определена команда, которая займет второе место и будет играть в стыковых играх за повышение в классе.

Один из двух центральных и ключевых матчей тура состоится в Звягеле Житомирской области. Хозяева уже потеряли математические шансы на второе место. "Чайка" в случае победы в этом матче займет второе место и сыграет переходные матчи против ФСК "Мариуполь". Ну а самое ожидаемое противостояние игрового дня пройдет в Буче. Хустянам для второго места необходима только победа в Буче и не выигрыш "Чайки" в Звягеле. В случае ничьей в параллельной игре, у трех команд будет по 35 очков, и тогда по личным встречам именно ФК "Хуст" будет занимать второе место.

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"Нива" Бузова - "Хуст"

28.05.2023. 14:00

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ПФК "Звягель" - "Чайка"

28.05.2023. 14:00

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"Васт" - "Реал Фарма"

28.05.2023. 12:00

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В статье: Реал Фарма (Одесса) Чайка (Петропавловская Борщаговка) Васт (Николаев) Звягель (Новоград-Волынский) Нива (Бузовая) ФК Хуст смотреть футбол онлайн
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