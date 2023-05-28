Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Вторая лига. Видеотрансляции матчей дня
Заключительные матчи нынешнего сезона
Фото: ПФК Звягель
Сегодня будут сыграны три матча последнего тура в нынешнем сезоне. Будет определена команда, которая займет второе место и будет играть в стыковых играх за повышение в классе.
Один из двух центральных и ключевых матчей тура состоится в Звягеле Житомирской области. Хозяева уже потеряли математические шансы на второе место. "Чайка" в случае победы в этом матче займет второе место и сыграет переходные матчи против ФСК "Мариуполь". Ну а самое ожидаемое противостояние игрового дня пройдет в Буче. Хустянам для второго места необходима только победа в Буче и не выигрыш "Чайки" в Звягеле. В случае ничьей в параллельной игре, у трех команд будет по 35 очков, и тогда по личным встречам именно ФК "Хуст" будет занимать второе место.
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"Нива" Бузова - "Хуст"
28.05.2023. 14:00
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ПФК "Звягель" - "Чайка"
28.05.2023. 14:00
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"Васт" - "Реал Фарма"
28.05.2023. 12:00
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