Вторая лига. Хуст финиширует на втором месте и будет играть в стыковых матчах

Сегодня были сыграны три матча последнего тура нынешнего сезона. Определилась команда, занявшая второе место и которая будет играть в стыковых играх за повышение в классе.

Один из двух центральных и ключевых матчей тура прошел в Звягеле на Житомирщине. Хозяева уже потеряли даже математические шансы на второе место. "Чайка" в случае победы в этом матче займет второе место и сыграет переходные матчи против ФСК "Мариуполь". Команды активно начали игру и уже к шестой минуте обменялись голами. Отличились Кулакевич и Бамболя. Однако, больше до перерыва голов не забивали.

Во второй половине встречи команды снова обменялись голами. Отличились Ващишин и Литовченко. В итоге, матч завершился вничью, которая опускает "Чайку" на третье место.

Ну а самое ожидаемое противостояние игрового дня было сыграно в Буче. Хустянам для второго места необходима только победа в Буче и не выигрыш "Чайки" в Звягеле. Гости добились своего результата. Победный мяч забил Богдан Павлыч. Отметим, что с 43-й минуты подопечные Цыткина играли в меньшинстве. Таким образом, именно "Хуст" поднимается на второе место и будет играть в стыковых матчах.

В еще одном матче игрового дня "Реал Фарма" минимально обыграла "Васт". Победный мяч в конце первого тайма забил Константин Пархоменко.

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"Звягель" -"Чайка" 2:2

Голы: Бамболя (6), Ващишин (62) – Кулакевич (3), Литовченко (70)

Удаление: Гаврилюк (90+3)

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"Нива" Бузова - "Хуст" 0:1

Голы: Павлич (16)

Удаление: Тихненко (43)

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"Васт" -"Реал Фарма" 0:1

Голы: Пархоменко (43)

Удаление: Восконян (90+1)