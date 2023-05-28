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Вторая лига. Хуст финиширует на втором месте и будет играть в стыковых матчах
Завершилась Вторая лига
Фото: ПФК Звягель
Сегодня были сыграны три матча последнего тура нынешнего сезона. Определилась команда, занявшая второе место и которая будет играть в стыковых играх за повышение в классе.
Один из двух центральных и ключевых матчей тура прошел в Звягеле на Житомирщине. Хозяева уже потеряли даже математические шансы на второе место. "Чайка" в случае победы в этом матче займет второе место и сыграет переходные матчи против ФСК "Мариуполь". Команды активно начали игру и уже к шестой минуте обменялись голами. Отличились Кулакевич и Бамболя. Однако, больше до перерыва голов не забивали.
Во второй половине встречи команды снова обменялись голами. Отличились Ващишин и Литовченко. В итоге, матч завершился вничью, которая опускает "Чайку" на третье место.
Ну а самое ожидаемое противостояние игрового дня было сыграно в Буче. Хустянам для второго места необходима только победа в Буче и не выигрыш "Чайки" в Звягеле. Гости добились своего результата. Победный мяч забил Богдан Павлыч. Отметим, что с 43-й минуты подопечные Цыткина играли в меньшинстве. Таким образом, именно "Хуст" поднимается на второе место и будет играть в стыковых матчах.
В еще одном матче игрового дня "Реал Фарма" минимально обыграла "Васт". Победный мяч в конце первого тайма забил Константин Пархоменко.
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"Звягель" -"Чайка" 2:2
Голы: Бамболя (6), Ващишин (62) – Кулакевич (3), Литовченко (70)
Удаление: Гаврилюк (90+3)
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"Нива" Бузова - "Хуст" 0:1
Голы: Павлич (16)
Удаление: Тихненко (43)
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"Васт" -"Реал Фарма" 0:1
Голы: Пархоменко (43)
Удаление: Восконян (90+1)
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