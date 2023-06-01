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Чемпион Второй лиги уволил главного тренера

Вторая лига
(1 голосов)

Интересное решение руководства клуба

Чемпион Второй лиги уволил главного тренера

фото из соцсетей

Новина українською

Второлиговская "Нива" из Бузовой уволила главного тренера.

Как сообщает пресс-служба, руководством клуба было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды – Сергеем Карпенко.

Имя нового наставника клуб обещает объявить в ближайшем будущем.

Интересно, что именно под руководством Карпенко команда в текущем сезоне стала чемпионом Второй лиги, таким образом, повысившись в классе. Также специалист был признан лучшим тренером Второй лиги по итогам сезона.

Карпенко возглавил "Ниву" в 2021 году и работал с командой еще на аматорском уровне.

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В статье: Нива (Бузовая)
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