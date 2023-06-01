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Чемпион Второй лиги уволил главного тренера
Интересное решение руководства клуба
фото из соцсетей
Второлиговская
Как сообщает пресс-служба, руководством клуба было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды – Сергеем Карпенко.
Имя нового наставника клуб обещает объявить в ближайшем будущем.
Интересно, что именно под руководством Карпенко команда в текущем сезоне стала чемпионом Второй лиги, таким образом, повысившись в классе. Также специалист был признан лучшим тренером Второй лиги по итогам сезона.
Карпенко возглавил "Ниву" в 2021 году и работал с командой еще на аматорском уровне.
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