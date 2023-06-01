Чемпион Второй лиги уволил главного тренера

Второлиговская "Нива" из Бузовой уволила главного тренера.

Как сообщает пресс-служба, руководством клуба было принято решение прекратить сотрудничество с главным тренером команды – Сергеем Карпенко.

Имя нового наставника клуб обещает объявить в ближайшем будущем.

Интересно, что именно под руководством Карпенко команда в текущем сезоне стала чемпионом Второй лиги, таким образом, повысившись в классе. Также специалист был признан лучшим тренером Второй лиги по итогам сезона.

Карпенко возглавил "Ниву" в 2021 году и работал с командой еще на аматорском уровне.