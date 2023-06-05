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Украинский клуб назначил нового главного тренера

Вторая лига
(5 голосов)

Команду будет тренировать экс-коуч "Горняк-Спорта"

Украинский клуб назначил нового главного тренера

Фото: Ігор Жабченко

Новина українською

"Нива" Бузовая объявила о назначении нового главного тренера команды. Им стал 54-летний специалист Игорь Жабченко.

Детали соглашения не разглашаются.

Жабченко будет готовить команду к участию в Первой лиге в следующем сезоне. В кампании-2022/23 "Нива" Бузовая стала чемпионом Второй лиги.

Ранее Жабченко тренировал сборную Украины U-16, кропивницукую "Зирку", "Сумы" и "Горняк-Спорт". Вместе с командой из Горишних Плавней тренер выиграл Вторую лигу в сезоне-2013/14 и стал бронзовым призером Первой лиги 2014/15.

Напомним, ранее "Нива" Бузовая уволила Сергея Карпенко.

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В статье: Игорь Жабченко Нива (Бузовая)
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Источник:
Нива Бузова

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