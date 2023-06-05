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Юрий Ярошенко, вероятно, возглавит винницкую Ниву
Команда не выполнила задание на сезон
Фото: пресслужба ПФЛ
Винницкую "Ниву" в ближайшее время, вероятно, возглавит Юрий Ярошенко, сообщает журналист Дмитрий Венков.
Последним местом работы 62-летнего Ярошенко был "Альянс" в сезоне 2021/22.
Еще одним кандидатом на должность был Денис Хомутов, который сейчас возглавляет академию "Черноморца".
Напомним, что "Нива" под руководством Олега Остапенко четвертой во
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Источник:Телеграм
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.06.2023 в 21:00
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oohhmee (Гамильтон)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.06.2023 в 22:00
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