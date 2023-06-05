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Юрий Ярошенко, вероятно, возглавит винницкую Ниву

Вторая лига
(3 голосов)

Команда не выполнила задание на сезон

Юрий Ярошенко, вероятно, возглавит винницкую Ниву

Фото: пресслужба ПФЛ

Новина українською

Винницкую "Ниву" в ближайшее время, вероятно, возглавит Юрий Ярошенко, сообщает журналист Дмитрий Венков.

Последним местом работы 62-летнего Ярошенко был "Альянс" в сезоне 2021/22.

Еще одним кандидатом на должность был Денис Хомутов, который сейчас возглавляет академию "Черноморца".

Напомним, что "Нива" под руководством Олега Остапенко четвертой во Второй лиге.

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В статье: Юрий Ярошенко Нива (Винница)
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Комментарии (3)
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.06.2023 в 21:00
В наступному сезоні - перша ліга!, сподіваюсь, на власному стадіоні
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+1
0
oohhmee (Гамильтон)
05.06.2023 в 21:53
а є достовірна інфа де саме його мають будувати чи вже будують?
Ответить
0
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
05.06.2023 в 22:00
Будують, як на Тяжилів їхати. Невеликий стадіон та декілька тренувальних полів
0
0

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