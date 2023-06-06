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СМИ: Максимов возглавит второлиговский Звягель из Житомирщины

Вторая лига
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А как же Полесье?

СМИ: Максимов возглавит второлиговский Звягель из Житомирщины

фото из свободных источников

Новина українською

Украинский тренер Юрий Максимов, который недавно присоединившийся к "Полесью" в качестве спортивного директора, дал согласие возглавить команду "Звягель" из одноименного города, сообщает Football Hub.

По информации источника 27 мая на матче "Полесья" - "ЛНЗ" состоялся разговор президента хозяев Геннадия Буткевича, губернатора Житомирской области Виталия Бунечко и Юрия Максимова, по итогам которой тренер и дал согласие принять "Звягель".

Перед новым коучем ставят задачу выйти в Первую Лигу и вырастить молодые таланты области.

Пока что неизвестно, планирует ли Максимов совмещать эти должности.

"Звягель" в прошедшем сезоне Второй лиги занял пятое место.

Последним местом работы Максимова до прихода в "Полесье" была полтавская "Ворскла", с которой он дошел до финала Кубка Украины в сезоне 2019/20. А в сезоне 2021/2022 поднялся с полтавским клубом в зону еврокубков (квалификацию Лиги конференций).

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В статье: Юрий Максимов Полесье (Житомир) Звягель (Новоград-Волынский)
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Источник:
Football Hub

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