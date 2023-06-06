Вторая лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Максимов возглавит второлиговский Звягель из Житомирщины
А как же Полесье?
фото из свободных источников
Украинский тренер Юрий Максимов, который недавно присоединившийся к "Полесью" в качестве спортивного директора, дал согласие возглавить команду "
По информации источника 27 мая на матче "Полесья" - "ЛНЗ" состоялся разговор президента хозяев Геннадия Буткевича, губернатора Житомирской области Виталия Бунечко и Юрия Максимова, по итогам которой тренер и дал согласие принять "Звягель".
Перед новым коучем ставят задачу выйти в Первую Лигу и вырастить молодые таланты области.
Пока что неизвестно, планирует ли Максимов совмещать эти должности.
"Звягель" в прошедшем сезоне Второй лиги занял пятое место.
Последним местом работы Максимова до прихода в "Полесье" была полтавская "Ворскла", с которой он дошел до финала Кубка Украины в сезоне 2019/20. А в сезоне 2021/2022 поднялся с полтавским клубом в зону еврокубков (квалификацию Лиги конференций).
Популярное сейчас
- Барселона оформила трансфер первого летнего новичка
- Хосеп Гвардиола - тренер-гений, но насколько хорошим он был игроком - ВИДЕО
- Отец Месси: Лео хочет вернуться в Барселону
- Украинский клуб назначил нового главного тренера
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
- Красотка дня. Сексуальная модель украсила своим присутствием финал Лиги Европы. ФОТО