Максимов: Звягель? Ничего не знаю об этом

В понедельник, 5 июня, в украинском пространстве появилась информация, что спортивный директор "Полесья" Юрий Максимов может возглавить ФК "Звягель" из Второй лиги.

Украинский специалист кратко прокомментировал слухи о возможной работе в клубе из одноименного города Житомирской области.

"Пока мне ничего не известно об этом", - ответил Максимов в комментарии "Український футбол".

Последним местом работы Максимова до прихода в "Полесье" была полтавская "Ворскла", с которой он дошел до финала Кубка Украины в сезоне 2019/20. А в сезоне 2021/2022 поднялся с полтавским клубом в зону еврокубков (квалификацию Лиги конференций).