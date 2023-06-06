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Максимов: Звягель? Ничего не знаю об этом
Украинский тренер отреагировал лаконично
Фото: Александр Приходько
В понедельник, 5 июня, в украинском пространстве появилась информация, что спортивный директор "Полесья" Юрий Максимов может возглавить ФК "Звягель" из Второй лиги.
Украинский специалист кратко прокомментировал слухи о возможной работе в клубе из одноименного города Житомирской области.
"Пока мне ничего не известно об этом", - ответил Максимов в комментарии "Український футбол".
Последним местом работы Максимова до прихода в "Полесье" была полтавская "Ворскла", с которой он дошел до финала Кубка Украины в сезоне 2019/20. А в сезоне 2021/2022 поднялся с полтавским клубом в зону еврокубков (квалификацию Лиги конференций).
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