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Максимов: Звягель? Ничего не знаю об этом

Вторая лига
(2 голосов)

Украинский тренер отреагировал лаконично

Максимов: Звягель? Ничего не знаю об этом

Фото: Александр Приходько

Новина українською

В понедельник, 5 июня, в украинском пространстве появилась информация, что спортивный директор "Полесья" Юрий Максимов может возглавить ФК "Звягель" из Второй лиги.

Украинский специалист кратко прокомментировал слухи о возможной работе в клубе из одноименного города Житомирской области.

"Пока мне ничего не известно об этом", - ответил Максимов в комментарии "Український футбол".

Последним местом работы Максимова до прихода в "Полесье" была полтавская "Ворскла", с которой он дошел до финала Кубка Украины в сезоне 2019/20. А в сезоне 2021/2022 поднялся с полтавским клубом в зону еврокубков (квалификацию Лиги конференций).

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В статье: Юрий Максимов Полесье (Житомир) Звягель (Новоград-Волынский)
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