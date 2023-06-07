Один из лидеров Второй лиги назначил нового тренера

Винницкая "Нива" объявила о назначении на должность главного тренера Юрия Ярошенко. Об этом клуб написал на своей странице в фейсбуке.

Детали контракта не разглашаются.

62-летний Ярошенко начал свою тренерскую карьеру в 2001 году. Специалист работал в академии донецкого "Шахтера", детских командах донецкого "Металлурга", мариупольского "Ильичевца" и сумской "Барсы". На взрослом уровне Ярошенко тренировал "Сумы", "Полтаву" и "Альянс".