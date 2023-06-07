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Один из лидеров Второй лиги назначил нового тренера

Вторая лига
(1 голосов)

Опытный специалист

Один из лидеров Второй лиги назначил нового тренера

Фото: пресслужба ПФЛ

UA-Футбол
Новина українською

Винницкая "Нива" объявила о назначении на должность главного тренера Юрия Ярошенко. Об этом клуб написал на своей странице в фейсбуке.

Детали контракта не разглашаются.

62-летний Ярошенко начал свою тренерскую карьеру в 2001 году. Специалист работал в академии донецкого "Шахтера", детских командах донецкого "Металлурга", мариупольского "Ильичевца" и сумской "Барсы". На взрослом уровне Ярошенко тренировал "Сумы", "Полтаву" и "Альянс".

Напомним, что прошлый сезон "Нива" завершила четвертой и уступила "Хусту" место в стыковых играх за право сыграть в Первой лиге только по дополнительным показателям. В прошлом сезоне главкомом в команде был Олег Остапенко.

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В статье: Юрий Ярошенко Нива (Винница)
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