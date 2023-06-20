Официально: Максимов принял второлиговский Звягель

Во вторник, 20 июня, второлиговский ПФК "Звягель " объявил о назначении Юрия Максимова (который до недавнего времени работал спортивным директором в "Полесье") на пост главного тренера команды.

Детали соглашения клуб не сообщает.

Вместе с новым главным тренером Максимовым в "Звягеле" будет работать и новый тренерский штаб:

старшим тренером команды будет Сергей Ревут;

тренер вратарей – Николай Медин;

еще одним ассистентом Максимова назначен Николай Ищенко.

Экс-главный тренер Звягеля Руслан Скидан также продолжит работать в клубе.

"Будем вместе работать над тем, чтобы каждый игрок "Звягеля" прогрессировал. Моя дверь для вас всегда открыта, можете обращаться по любым вопросам. Наша цель – открыть для вас дверь в большой футбол на самый высокий уровень", – сказал Максимов.

Напомним, что информация о том, что Максимов примет "Звягель" появилась в начале июня. Как писали СМИ, тогда состоялся разговор президентом "Полесья" Геннадия Буткевича, губернатора Житомирской области Виталия Бунечко и Юрия Максимова, по итогам которой тренер и дал согласие принять "Звягель".

Сам тренер тогда заявлял, что ничего не знает о такой возможности, однако, как видим, все-таки принял команду.