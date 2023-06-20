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Официально: Максимов принял второлиговский Звягель
Все-таки это случилось
facebook.com/pfczvyagel
Во вторник, 20 июня, второлиговский
Детали соглашения клуб не сообщает.
Вместе с новым главным тренером Максимовым в "Звягеле" будет работать и новый тренерский штаб:
старшим тренером команды будет Сергей Ревут;
тренер вратарей – Николай Медин;
еще одним ассистентом Максимова назначен Николай Ищенко.
Экс-главный тренер Звягеля Руслан Скидан также продолжит работать в клубе.
"Будем вместе работать над тем, чтобы каждый игрок "Звягеля" прогрессировал. Моя дверь для вас всегда открыта, можете обращаться по любым вопросам. Наша цель – открыть для вас дверь в большой футбол на самый высокий уровень", – сказал Максимов.
Напомним, что информация о том, что Максимов примет "Звягель" появилась в начале июня. Как писали СМИ, тогда состоялся разговор президентом "Полесья" Геннадия Буткевича, губернатора Житомирской области Виталия Бунечко и Юрия Максимова, по итогам которой тренер и дал согласие принять "Звягель".
Сам тренер тогда заявлял, что ничего не знает о такой возможности, однако, как видим, все-таки принял команду.
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