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Киевский Локомотив, состоящий из работников Укрзалізниці, официально заявился на Вторую лигу

Вторая лига
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(3 голосов)

Клуб прошел аттестацию в ПФЛ

Киевский Локомотив, состоящий из работников Укрзалізниці, официально заявился на Вторую лигу

t.me/UkrzalInfo

Новина українською

Киевский "Локомотив", который является командой "Укрзалізниці", прошел аттестацию в ПФЛ, получил статус профессионального клуба и заявился на Вторую лигу на грядущий сезон.

"Теперь уже официально! Футбольный клуб железнодорожников "Локомотив" прошел аттестацию на участие в соревнованиях Второй лиги, получив статус профессионального клуба!

Заседание Комитета по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины состоялось на прошлой неделе. На нем озвучили приятную для каждого болельщика новость. "Локомотив" прошел аттестацию по всем критериям и результатам!

Команда, состоящая из работников "Укрзалізниці" и воспитанников "Локомотива" разных лет, уже полностью готовится к старту на профессиональном уровне.

Молодежь сейчас набирается опыта на городском и всеукраинском уровне. Старт нового сезона во Второй лиге ПФЛ намечен на начало августа. Заметим, что Локомотив был основан в 1919 году, а в последний раз играл на профессиональном уровне в 1987 году", – идется в официально заявлении УЗ.

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Комментарии (3)
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гомонай (ужгород)
26.06.2023 в 21:38
де в нас зеленочервоні локомотиви змініть лого а то ви як бурятомонголоорковський локо фу фу міняти емблему.................................
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Dr. House (Поділля)
26.06.2023 в 20:34
Не знаю що представляє собою цей Локомотив як футбольна команда, але кольори в неї ідентичні до парашинського локомотива
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старий фан (Рівне)
26.06.2023 в 21:42
А київське "Динамо" не хоче змінити кольори і емблему? Що за маячня?
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