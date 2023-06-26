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Киевский Локомотив, состоящий из работников Укрзалізниці, официально заявился на Вторую лигу
Клуб прошел аттестацию в ПФЛ
t.me/UkrzalInfo
Киевский "Локомотив", который является командой "Укрзалізниці", прошел аттестацию в ПФЛ, получил статус профессионального клуба и заявился на
"Теперь уже официально! Футбольный клуб железнодорожников "Локомотив" прошел аттестацию на участие в соревнованиях Второй лиги, получив статус профессионального клуба!
Заседание Комитета по аттестации футбольных клубов Федерации футбола Украины состоялось на прошлой неделе. На нем озвучили приятную для каждого болельщика новость. "Локомотив" прошел аттестацию по всем критериям и результатам!
Команда, состоящая из работников "Укрзалізниці" и воспитанников "Локомотива" разных лет, уже полностью готовится к старту на профессиональном уровне.
Молодежь сейчас набирается опыта на городском и всеукраинском уровне. Старт нового сезона во Второй лиге ПФЛ намечен на начало августа. Заметим, что Локомотив был основан в 1919 году, а в последний раз играл на профессиональном уровне в 1987 году", – идется в официально заявлении УЗ.
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